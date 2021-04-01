Hitachi поглощает GlobalLogic за 9,6 млрд долл.

1 апреля 2021 г., 9:15

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Hitachi в среду официально объявила о то, что купит компанию по разработке программного обеспечения GlobalLogic за 9,6 млрд долл., включая погашение долга.



Согласно данным Refinitiv, эта сделка является крупнейшим приобретением японской компании за всю ее историю.



Как отмечается, это приобретение является частью стратегического бизнес-плана Hitachi по обновлению. В частности в рамках этого плана в прошлом году был приобретен бизнес ABB за 7 млрд долл.



Canada Pension Plan Investment Board и Swiss investment firm Partners Group владеют пакетом GlobalLogic объемом в 45%, остальное принадлежит менеджменту компании.



Основанная в 2000 году, GlobalLogic со штаб-квартирой в Сан-Хосе, имеет более 20 тыс. сотрудников, которые располагаются в 14 странах, включая Украину. Почти 6 тыс. сотрудников компании работают в офисах в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.



Компания предлагает услуги разработки программного обеспечения 400 активным клиентам в таких отраслях, как автомобилестроение, здравоохранение и финансы. Как отмечает Reuters, GlobalLogic выполняла масштабные проекты для McDonald (разработка системы обслуживания), а также для Qualcomm (системы распознавания по отпечатку пальца).



Как заявили руководители Hitachi на пресс-конференции, опыт GlobalLogic простирается от чипов до облачных сервисов и расширит спектр собственного бизнеса японской компании в области цифровых услуг.



Hitachi планирует закрыть сделку к июлю после одобрения со стороны регуляторов. Сделка будет финансироваться наличными и банковскими кредитами.

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