Виданню «Комп'ютерний Огляд» виповнилося 30 років!

10 мая 2025 г., 14:47

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Саме у цей день 30 років тому - 10 травня 1995 року - читачі отримали перший випуск журналу «Комп'ютерний Огляд» і змогли познайомитися з публікаціями видання.

Зазначимо, що перший номер «Hotline - Комп'ютерний Огляд», а саме таку назву тоді мало видання, - був додатком до паперового каталогу цін «Hotline» (так, того самого, що згодом переріс у hotline.ua). Заявлена періодичність цього тоненького чорно-білого видання була двічі на місяць, тираж - всього 1300 примірників. Проте, вже з перших випусків було реалізовано основну ідею видання - запропонувати читачеві, який цікавиться тематикою ІТ, добірку актуальної, цікавої та корисної інформації.

З вересня 1995 року журнал почав виходити щотижня, як окреме самостійне видання.

Через два роки сторінок вже було не 24, а 40 і з 1997 року друк видання був вже не «монохромний» - це був перший повнокольоровий український тижневик.

У 1998 році на базі «Комп'ютерного Огляду» почав виходити окремий журнал «Домашній ПК» і з того моменту наше видання почало фокусуватися саме на корпоративному ІТ-сегменті. З того часу ми залишаємося індустріальним виданням для тих, хто професійно працює у сфері інформаційних технологій.

Але повернемося до історичної шкали. До десятирічного ювілею «Комп'ютерного Огляду» кількість сторінок сягала 88.

Наприкінці 2010 року через обставини, що склалися на українському ринку, випуск паперового видання було припинено і проєкт продовжив розвиток в електронному вигляді.

Ще необхідно додати, що у 2008 році ми запустили спеціальний проєкт BEST CIO для IT-директорів українських підприємств, який проводили кожного року (за виключенням 2022 та 2023 р.). І цього року плануємо фінішувати BEST CIO 2024 у червні.

За ті 30 років, що ми пройшли, багато чого змінилося - технології, ринок, не кажучи вже про те, як користувач отримує інформацію, що його цікавить. Але наша редакція за цей час намагалася залишити незмінними підходи до формування тем та підготовки матеріалів, відштовхуючись від бажання читачів отримувати оперативну інформацію про те, що відбувається в сегменті ІТ.

Ми дуже вдячні всім нашим читачам, хто впродовж цих 30 років був і залишається з нами. Ми вдячні й тим, хто нас читає з самого початку, з 1995 року, і тим, хто прийшов на сайт тільки що - всі читачі для нас важливі та саме для вас ми робимо «Комп'ютерний Огляд». Звичайно ж, окремо ми дякуємо нашим партнерам, багато з яких залишалися з нами навіть у найскладніші часи та підтримували наш проєкт. Дякуємо всім вам!

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