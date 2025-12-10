Безпам'ятство

10 декабря 2025 г., 16:42

З усіма видами пам’яті (HBM, DDR5, GDDR7, TLC NAND тощо) сьогодні відбувається те, що у класичній економіці називають інфляцією попиту. Вона виникає тоді, коли сукупний попит зростає швидше, ніж економіка здатна збільшувати пропозицію. Ціни зростають тому, що споживачі готові купувати більше, ніж виробники фізично можуть виробити. Дефіцит наростає — коло виробників надто вузьке, і всі вони з помітним задоволенням «стрижуть купони».

Причиною «вибуху» попиту стали центри обробки даних та хмарні сервіси, що потребують величезних обсягів пам’яті та високої пропускної здатності. «Шиїти» — забудовники інфраструктури штучного інтелекту часів буму — демонструють класичний нееластичний попит, коли обсяг покупок майже не змінюється навіть при суттєвому зростанні цін. Раніше до товарів із нееластичним попитом відносили хліб, сіль, базові ліки та бензин. Як виявилося, тепер і мікросхеми пам’яті.

Виробники DRAM і NAND масово переводять частину потужностей зі «споживчої» пам’яті на виробництво HBM для дата-центрів і ШІ —там зараз найбільша маржинальність. У результаті виробництво звичайної DDR5 скорочується, що створює дефіцит на масовому ринку.

Ситуацію загострило й оголошення Micron: компанія припиняє продажі під брендом Crucial (RAM і SSD) для споживчого сегмента до лютого 2026 року, зосереджуючись на корпоративній пам’яті та HBM. Лише ця новина вже спричинила стрибок цін на споживчу пам’ять.

DRAM — це складний і капіталомісткий продукт із тривалим циклом розгортання виробництва. Швидко збільшити його випуск практично неможливо. На ринку залишилися лише двоє гравців — Samsung Electronics і SK Hynix. Обидва також концентруються на більш прибутковій HBM для ШІ-інфраструктури і добре пам’ятають недавні часи надвиробництва та продажів у мінус. Чекати термінових інвестицій у нові фабрики не варто. Дуополія їх більш ніж влаштовує.

Ціни на серверну та споживчу оперативну пам’ять за рік зросли щонайменше удвічі, і поки що не видно причин, які могли б зупинити це зростання.

Пояси доведеться затягувати.

