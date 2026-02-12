Київстар поглинає сервіс Tabletki.ua за 160 млн дол.

12 февраля 2026 г., 9:35

Kyivstar Group офіційно повідомляє про підписання остаточної угоди та завершення транзакції щодо придбання 100% акцій Tabletki.ua.



Як зазначається, Tabletki.ua спрощує доступ клієнтів до ліків та медичних товарів, продуктів харчування тощо, агрегуючи дані про наявність і ціни на лікарські засоби, медичні вироби та інші товари. Сервіс приєднується до портфеля цифрових послуг Київстар, який розширюється та вже включає медичну інформаційну систему Helsi, сервіс виклику авто й доставки Uklon, платформу кіно та телебачення Київстар ТБ, а також додаток Мій Київстар.



«Навіть у складні часи українські компанії, такі як Tabletki.ua, дають можливість мільйонам українців користуватися зручними цифровими рішеннями, сприяючи зростанню та стійкості країни, — зазначив Олександр Комаров, СЕО Київстар — Tabletki.ua вже відіграють важливу роль у повсякденному житті мільйонів українців. Ми зможемо поєднати успішний досвід Київстар у сфері управління та розвитку цифрового бізнесу з міцним фундаментом Tabletki.ua, щоб зробити цифрові медичні послуги доступнішими для ширшої аудиторії та забезпечити найкращу зручність для всіх».



Tabletki.ua співпрацюють з понад 14 000 аптек по всій Україні та за даними 2025 року забезпечували 14 мільйонів онлайн-замовлень щомісяця. Це свідчить про те, що сервіс відіграє роль надійного інструмента щоденного обслуговування для українських сімей. Загальна вартість товарів (GMV - gross merchandise value), заброньованих через платформу, склала 45 млрд грн (1 056 млн дол.) за 2024 фінансовий рік і 57,3 млрд грн (1 191 млн дол.) за останні 12 місяців (LTM), що закінчилися 30 вересня 2025 року.



Згідно з неаудованою управлінською звітністю, станом на 30 вересня 2025 року Tabletki.ua продемонструвала показник LTM EBITDA на рівні 24 млн дол., а чистий прибуток за останні 12 місяців (LTM) склав 20 млн доларів. Узгоджена вартість угоди складає 160 млн доларів США та відповідає мультиплікатору «ціна/прибуток» (P/E) на рівні 8,0x.



Сьогодні Київстар також опублікував презентацію для інвесторів із докладною інформацією про Tabletki.ua та стратегічне обґрунтування придбання.



Разом із VEON Kyivstar Group має намір інвестувати 1 млрд дол. в Україну впродовж 2023–2027 років, спрямовуючи кошти на розвиток інфраструктури й технологій, благодійну підтримку та стратегічні придбання.

