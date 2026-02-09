Python залишається №1, але нішеві мови повертають позиції

9 февраля 2026 г., 17:25

Індекс нідерландської компанії TIOBE традиційно залишається одним із небагатьох індикаторів, який дозволяє подивитися на еволюцію мов програмування не через хайп або GitHub-тренди, а через довгострокову динаміку індустрії – попит на інженерів, курси, інструменти та пошукову активність. У лютому індекс демонструє цікаву трансформацію: Python зберігає беззаперечне лідерство, але спеціалізовані мови починають поступово відбирати його частку.

Python утримує перше місце з часткою 21,81%, причому відрив від конкурентів перевищує десять процентних пунктів. Проте це вже помітне зниження від пікового значення майже 27% у середині 2025 року – сигнал того, що універсальні мови починають поступатися вузькоспеціалізованим рішенням у конкретних доменах.

Цей процес відображає зрілість ринку: замість одного універсального стека компанії дедалі частіше використовують набір мов під конкретні задачі – від статистичного аналізу до низькорівневих систем.

У першій десятці відбулося кілька показових зрушень. Мова C піднялася на другу позицію з часткою понад 11%, тоді як C++ і Java втратили частину рейтингу, хоча залишаються у першій четвірці. C# продемонструвала суттєве зростання, що можна пов’язати з розвитком корпоративних екосистем та програмного забезпечення.

Водночас у верхній частині рейтингу з’явилися сигнали «ренесансу» старих технологій: Visual Basic повернувся до топ-10, а Delphi/ Object Pascal зберігає присутність – показник того, що legacy-системи продовжують формувати значну частину світового ІТ-ландшафту.

Головний тренд місяця – поступове зростання доменно-специфічних мов. Так R, орієнтована на статистику та data science, повернулася у рейтинг після кількох років поза ним. Perl також демонструє несподіване відродження, що пояснюється активністю в окремих сегментах автоматизації та legacy-проєктах.

Ці зміни не означають падіння універсальних мов – радше навпаки, ринок переходить до моделі «правильна мова для правильної задачі». В епоху AI-інструментів та автоматизованої розробки зменшується вартість перемикання між технологіями, що стимулює різноманіття стеків.

Методологія TIOBE базується на оцінці кількості інженерів, навчальних курсів, сторонніх постачальників та активності на популярних вебресурсах. Це робить індекс корисним саме як індикатор популярності, а не як оцінку технічної якості мов.

У стратегічному вимірі дані за лютий 2026 року підтверджують кілька тенденцій. По-перше, Python залишається універсальним стандартом де-факто, особливо у сфері AI. По-друге, enterprise-ландшафт демонструє стабільність класичних мов – C, C++, Java та C#. По-третє, вузькоспеціалізовані технології повертають популярність у своїх нішах, що призводить до поступової фрагментації екосистеми.

Для ІТ-директорів це означає необхідність гнучких технологічних стратегій: не ставка на одну мову, а портфельний підхід до стеків – із чітким розподілом ролей між універсальними платформами та доменними інструментами.

