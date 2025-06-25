Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

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У понеділок, 16 червня, в Театрі на Подолі відбулась урочиста церемонія нагородження учасників П’ятнадцятого Всеукраїнського конкурсу ІТ-директорів BEST CIO 2024. До вашої уваги фоторепортаж за підсумками проведеного заходу.

Михайло Лаптєв (“Комп'ютерний Огляд”) виказав велику вдячність Силам Оборони України за то, що вони забезпечують саму можливість проводити такі заходи, як BEST CIO. Він також подякував учасникам, які прийняли участь у конкурсі цього року, партнерам, що підтримали проєкт, а також членам журі - за допомогу у виборі найкращих ІТ-директорів України

Олександр Батуревич (Check Point) готується оголосити переможця в категорії “Енергетика”





Андрій Бобров (Укрнафта) - переможець в номінації “Енергетика”: “Дякую ЗСУ, партнерам, своїй команді та акціонерам. ІТ не зупинити ніколи!”

Олександр Батуревич (Check Point), Артур Теодорович (Укртранснафта), Андрій Бобров (Укрнафта) та Дмитро Вербовський (Енергоатом)

Артур Теодорович (Укртранснафта): “Дякую батькові, що навчив ніколи не зупинятися. Дякую вчителям, що навчили ніколи не казати ніколи. І дякую команді Укртранснафта, що дала можливість результативно працювати”

Дмитро Вербовський (Енергоатом):

“В ІТ-спільноті ми робимо все можливе, щоб забезпечити роботу і економіки, і бізнесу, і максимально допомогаємо Збройним силам”

Сергій Хачиньян (IT Solutions): “Банки - це взірець з точки зору ІТ, це найбільші споживачі ІТ та інвестори в ІТ, вони надають нам такі сервіси, без яких життя зараз здається неможливим”





Переможець в категорії “Банки” - Сергій Загорулько (Укрсиббанк): “Якщо в банку не працює ІТ, то банку немає. Так, протягом війни буває різне, але в цілому банківська система показала себе дуже достойно”





Представниця А-Банку, Сергій Загорулько (Укрсиббанк), Сергій Хачиньян (IT Solutions), Юлія Старокожева (Райффайзен Банк)





Максим Агеєв (De Novo): "Телекомунікації - це кровоносна система, яка качає нашу цифрову кров. І поки в нас ця кров є, наша країна дихає, ми можемо обмінюватись інформацією всередині країни і спілкуємось із зовнішнім світом"





Корній Корнієнко (1+1 Media) - переможець в номінації "Телеком та медіа": “Це не тільки моя заслуга, це заслуга всієї команди ІТ-департаменту 1+1 Media”





Максим Агеєв (De Novo), Павло Голіцин (Укртелеком), Корній Корнієнко (1+1 Media) та представник компанії Vega Telecom





Микола Антонюк (Lenovo): “Дякую нашим оборонцям, дякую всім присутнім, бо кожен, хто в своїй галузі робить свою справу, боронить той фронт, який довірили вам ваші компанії, ваші команди, і ви робите це найкращим чином”





Переможець в групі "Торгівля - Рітейл" - Сергій Гаврилов (Comfy) подякував ЗСУ і закликав присутніх допомагати військовим





Микола Антонюк (Lenovo), Сергій Володькін (Книгарня "Є"), Сергій Гаврилов (Comfy) та Павло Берьозін (ANDImax)





Олександр Ляшенко (O-Digital), готуючись оголосити наступного переможця: "Конкурс BEST CIO проводиться вже в 15-й раз - я вважаю, що це не що інше, як показник стійкості"





Григорій Лісничий (NovaPay) переміг у номінації "Страхування та фінансові сервіси" подякував ЗСУ, команді і керівництву групи компаній Nova





Костянтин Мітченко (СК "ВУСО), Григорій Лісничий (NovaPay), Дмитро Соболєв (НАСК "ОРАНТА") і Олександр Ляшенко (O-Digital)





Віталій Кривенко (UCloud) вітає з перемогою в номінації "Торгівля - Дистрибʼюція" Олега Ареф'єва (БаДМ)





Олег Ареф'єв (БаДМ): “Дякую організаторам проєкту, родині, а також моїй команді”





Віталій Кривенко (UCloud), Павло Цимбал (BERTA group), Олег Ареф'єв (БаДМ) і Павло Кордон (Grand Distribution)





Олександр Синекоп (СК “Універсальна”): “На сьогоднішній день робота ІТ в державному секторі надзвичайна, як результат - Україна постійно виборює призові місця по ступеню цифровізації”





Іван Двойленко (Державна міграційна служба України) здобув перемогу в категорії “Державний сектор”: “Такого досвіду випробувань як під час широкомасштабної агресії ще жодна ІТ-спільнота не отримувала”





Михайло Лемак (Херсонська обласна військова адміністрація), Іван Двойленко (Державна міграційна служба України), Олександр Грубіян (Міністерство фінансів України) і Олександр Синекоп (СК "Універсальна")





Володимир Поздняков (Bluetit Systems) готується оголосити переможця в номінації "Харчова промисловість": "Я вважаю, що це найважливіша категорія, бо без їжі ніхто не може ані працювати, ні воювати"





Віктор Боровков (IDS Ukraine) з нагородою найкращого ІТ-директора в сегменті "Харчова промисловість"





Денис Дулєнцов (Nemiroff), Віктор Боровков (IDS Ukraine), Олександр Пономаренко (PepsiCo) і Володимир Поздняков (Bluetit Systems)





Традиційне фото з усіма учасниками Best CIO 2024





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