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Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Автор – КО, 23 июня
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У понеділок, 16 червня, в Театрі на Подолі відбулась урочиста церемонія нагородження учасників П’ятнадцятого Всеукраїнського конкурсу ІТ-директорів BEST CIO 2024. До вашої уваги фоторепортаж за підсумками проведеного заходу.

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Михайло Лаптєв (“Комп'ютерний Огляд”) виказав велику вдячність Силам Оборони України за то, що вони забезпечують саму можливість проводити такі заходи, як BEST CIO. Він також подякував учасникам, які прийняли участь у конкурсі цього року, партнерам, що підтримали проєкт, а також членам журі - за допомогу у виборі найкращих ІТ-директорів України

 

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Олександр Батуревич (Check Point) готується оголосити переможця в категорії “Енергетика”

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Андрій Бобров (Укрнафта) - переможець в номінації “Енергетика”: “Дякую ЗСУ, партнерам, своїй команді та акціонерам. ІТ не зупинити ніколи!”

  

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

 Олександр Батуревич (Check Point), Артур Теодорович (Укртранснафта), Андрій Бобров (Укрнафта) та Дмитро Вербовський (Енергоатом)

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Артур Теодорович (Укртранснафта): “Дякую батькові, що навчив ніколи не зупинятися. Дякую вчителям, що навчили ніколи не казати ніколи. І дякую команді Укртранснафта, що дала можливість результативно працювати”

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Дмитро Вербовський (Енергоатом): 
“В ІТ-спільноті ми робимо все можливе, щоб забезпечити роботу і економіки, і бізнесу, і максимально допомогаємо Збройним силам”

 

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Сергій Хачиньян (IT Solutions): “Банки - це взірець з точки зору ІТ, це найбільші споживачі ІТ та інвестори в ІТ, вони надають нам такі сервіси, без яких життя зараз здається неможливим”

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Переможець в категорії “Банки” - Сергій Загорулько (Укрсиббанк): “Якщо в банку не працює ІТ, то банку немає. Так, протягом війни буває різне, але в цілому банківська система показала себе дуже достойно”

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Представниця А-Банку, Сергій Загорулько (Укрсиббанк), Сергій Хачиньян (IT Solutions), Юлія Старокожева (Райффайзен Банк)

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

 Максим Агеєв (De Novo): "Телекомунікації - це кровоносна система, яка качає нашу цифрову кров. І поки в нас ця кров є, наша країна дихає, ми можемо обмінюватись інформацією всередині країни і спілкуємось із зовнішнім світом"

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Корній Корнієнко (1+1 Media) - переможець в номінації "Телеком та медіа": “Це не тільки моя заслуга, це заслуга всієї команди ІТ-департаменту 1+1 Media”

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Максим Агеєв (De Novo), Павло Голіцин (Укртелеком), Корній Корнієнко (1+1 Media) та представник компанії Vega Telecom

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Микола Антонюк (Lenovo): “Дякую нашим оборонцям, дякую всім присутнім, бо кожен, хто в своїй галузі робить свою справу, боронить той фронт, який довірили вам ваші компанії, ваші команди, і ви робите це найкращим чином”

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Переможець в групі "Торгівля - Рітейл" - Сергій Гаврилов (Comfy) подякував ЗСУ і закликав присутніх допомагати військовим

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Микола Антонюк (Lenovo), Сергій Володькін (Книгарня "Є"), Сергій Гаврилов (Comfy) та Павло Берьозін (ANDImax)

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Олександр Ляшенко (O-Digital), готуючись оголосити наступного переможця: "Конкурс BEST CIO проводиться вже в 15-й раз - я вважаю, що це не що інше, як показник стійкості"

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Григорій Лісничий (NovaPay) переміг у номінації "Страхування та фінансові сервіси" подякував ЗСУ, команді і керівництву групи компаній Nova

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Костянтин Мітченко (СК "ВУСО), Григорій Лісничий (NovaPay), Дмитро Соболєв (НАСК "ОРАНТА") і Олександр Ляшенко (O-Digital)

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Віталій Кривенко (UCloud) вітає з перемогою в номінації "Торгівля - Дистрибʼюція" Олега Ареф'єва (БаДМ)

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Олег Ареф'єв (БаДМ): “Дякую організаторам проєкту, родині, а також моїй команді”

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Віталій Кривенко (UCloud), Павло Цимбал (BERTA group), Олег Ареф'єв (БаДМ) і Павло Кордон (Grand Distribution)

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Олександр Синекоп (СК “Універсальна”): “На сьогоднішній день робота ІТ в державному секторі надзвичайна, як результат - Україна постійно виборює призові місця по ступеню цифровізації”

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Іван Двойленко (Державна міграційна служба України) здобув перемогу в категорії “Державний сектор”: “Такого досвіду випробувань як під час широкомасштабної агресії ще жодна ІТ-спільнота не отримувала”

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Михайло Лемак (Херсонська обласна військова адміністрація), Іван Двойленко (Державна міграційна служба України), Олександр Грубіян (Міністерство фінансів України) і Олександр Синекоп (СК "Універсальна")

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Володимир Поздняков (Bluetit Systems) готується оголосити переможця в номінації "Харчова промисловість": "Я вважаю, що це найважливіша категорія, бо без їжі ніхто не може ані працювати, ні воювати"

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Віктор Боровков (IDS Ukraine) з нагородою найкращого ІТ-директора в сегменті "Харчова промисловість"

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Денис Дулєнцов (Nemiroff), Віктор Боровков (IDS Ukraine), Олександр Пономаренко (PepsiCo) і Володимир Поздняков (Bluetit Systems)

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Традиційне фото з усіма учасниками Best CIO 2024

 

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2024

 

 

 

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