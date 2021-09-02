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«Департамент ІКТ КМДА» очолив Олег Половінко, який раніше керував компанією Integrity Vision

2 сентября 2021 г., 13:05
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«Департамент ІКТ КМДА» очолив Олег Половінко, який раніше керував компанією Integrity Vision

Конкурс на посаду директора «Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА» виграв Олег Половінко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На посту IT-директора КМДА він замінить Юрія Назарова.

Кар'єру Олег Половінко починав у компанії SI BIS, потім очолював дивізіон кібербезпеки та працював генеральним директором Integrity Vision, а останнім часом був CEO компанії RockIT.

Головною метою «Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА» на сьогодні є втілення в життя стратегії цифрового розвитку Києва до 2025 р. Це сотні проектів і в першу чергу – електронні послуги для громадян та вдосконалення інструментів е-демократії.

Завданням Олега Половінко на новій посаді буде розвиток існуючих проектів («Безпечне місто», Smart City, IoT) і реалізація нових, спільно з CDTO Києва та візіонером «Київ Цифровий» Петром Оленичем та підприємствами КП «Інформатика», КП ГіОЦ КМР і СКП «Київтелесервіс».

Зараз в роботі та в найближчих планах: аналіз існуючого стану реалізації проектів та стану підприємств; синхронізація існуючих проектів з програмами «Міністерства цифрової трансформації України»; аналіз всіх «точок дотику» киян з сервісами міста.

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