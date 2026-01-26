BESS для дата-центрів: коли акумулятори замінюють дизель

26 января 2026 г., 17:42

Індустрія дата-центрів, що стала основою глобального AI-буму, вимагає безпрецедентних енергетичних потужностей. Однак традиційні рішення не витримують тиску нових вимог сьогодення: зростаючі витрати, нестабільність мережі та екологічні обмеження загрожують операційній стійкості. Battery Energy Storage Systems (BESS) стають критично необхідним доповненням до існуючих рішень ДБЖ, яке здатне допомогти у вирішенні відразу кількох ключових проблем.

BESS - це система, яка зберігає енергію від мережі або відновлюваних джерел і може повертати її назад у мережу або живити навантаження. Типове рішення розраховане на одну-дві години віддачі потужності для стабілізації мережі, резервного живлення та зниження залежності від дизельних генераторів.

Критично важливо розуміти: BESS не замінює джерело безперебійного живлення. Вони доповнюють один одного. ДБЖ забезпечує безперервне живлення критичних навантажень під час зникнення напруги у мережі, а також її фільтрацію/стабілізацію протягом від п'яти до п'ятнадцяти хвилин, або довше (залежно від навантаження й ємності батарей).

BESS же мають час реакції від мілісекунд до секунд і слугують «довгостроковим» резервом та активом забезпечення енергонезалежності.

Слід зазначити, що існує дві форми BESS: перша - FTM (Front of the Meter) для енергокомпаній (операторів мережі) і друга - BTM (Behind the Meter) для дата-центрів. Саме BTM-рішення дають можливість захистити безперервність операцій і монетизувати систему через участь у ринках системних послуг (grid services) або згладжування піків.

Розглянемо тенденції, що стимулюють впровадження BESS.

Перший стимул - зростання відновлюваної енергії. Масштабне впровадження сонячної та вітрової генерації робить мережу «зеленішою», але створює проблему: перервність постачання та низька інерція дестабілізують частоту. BESS балансує попит і пропозицію, стабілізує частоту та зберігає надлишкову енергію для використання надалі.

Другий важливий фактор - волатильність цін на енергію та обмеження постачання. BTM BESS дає енергетичну незалежність і скорочує рахунки. Найпростіша логіка: зберігати енергію, коли ціни низькі (вночі), і використовувати, коли високі. Згладжування піків дозволяє уникати дорогих плат за пікову потужність (demand charges). Якщо постачальник енергії не може задовольнити пікові потреби, BESS заповнює розрив додатковою потужністю саме тоді, коли це критично.

Третій тренд - державна політика та громадський тиск. Комбінація регуляторного тиску, програм взаємозаліку електроенергії (net metering) та багатозонних тарифів (time-of-use) стимулює використання відновлюваних джерел. У багатьох локальних юрисдикціях активісти блокують дозволи на дизельні генератори через забруднення повітря та шум. Один великий оператор дата-центрів обрав BESS замість дизельних генераторних установок (ДГУ) саме для того, щоб зняти громадський опір і розблокувати будівництво. У такому контексті BESS стає не просто технологічним рішенням, а інструментом для отримання дозвільної документації.

Четвертий впливовий момент - технологічний прогрес акумуляторів. Ранні системи використовували свинцево-кислотні акумулятори (VRLA), які сьогодні не оптимальні для циклічної роботи. Для енергоємних застосувань, таких як електромобілі та BESS, літій-іонні акумулятори (зокрема LFP - літій-залізо-фосфатні) стали найкращим вибором. Порівняно зі свинцево-кислотними, Li-ion мають значно вищу енергетичну щільність, довший термін служби (до 15–20 років), більший цикловий ресурс і краще оптимізовані для багатогодинної роботи.

І п'ятий фактор зі списку - зниження вартості. Компоненти BESS дешевшають через масштабування виробництва та покращення конструкції. Це робить їх привабливішою інвестицією (CAPEX) для власників дата-центрів.

BESS, встановлені на об'єкті, зокрема у дата-центрі, дають операторам додаткові ключові переваги, результатом яких є забезпечення стійкості, швидкості розгортання, сталості й збільшення економічного ефекту.

Додаткове резервне живлення та більша незалежність. Коли мережа не витримує піків або виникають форс-мажори, BESS забезпечує енергію для критичних навантажень. Це особливо цінно в регіонах із нестабільною інфраструктурою.



Зменшення часу роботи дизельних генераторів або їх часткова заміна. У контексті посилення екологічних вимог, BESS дозволяє перекривати короткочасні відключення (до 4 годин) без запуску дизелів, що усуває викиди та шум. Це спрощує обслуговування та логістику палива.

Участь у ринкових механізмах (Frequency Response / Capacity Market). BESS можна монетизувати, надаючи послуги мережі: підтримку частоти, регулювання потужності. У деяких юрисдикціях це створює потік доходу, який скорочує термін окупності системи до 3–5 років.

Уникнення пікових платежів та арбітраж тарифів. Багато енергокомпаній стягують високі платежі за пікове споживання. BESS дозволяє згладжувати ці піки, використовуючи дешеву нічну енергію в дорогі години.

Максимізація використання відновлюваних джерел. BESS дозволяє інтегрувати сонячні панелі або вітрові турбіни, зберігаючи надлишкову генерацію ("сонячний надлишок") для використання вночі або в безвітряну погоду. Це прискорює досягнення цілей декарбонізації (Net Zero) та підвищує рейтинги компанії за показниками екологічної, соціально-економічної та корпоративної відповідальності.

Більш детально про рішення ви можете прочитати матеріалі, що підготували фахівці Schneider Electric «Understanding BESS: Battery Energy Storage Systems for Data Centers».

У завершення зазначимо, що попит на дата-центри продовжує зростати через AI-масштабування. Одночасно енергетичні виклики стають гострішими: обмеження пропускної здатності мереж, волатильність цін, ліміти на викиди CO2. BESS представляє рідкісну можливість вирішити кілька критичних проблем одним інструментом: забезпечити стійкість, знизити OPEX, прискорити введення об'єкта в експлуатацію і досягти цілей сталого розвитку.

Індустрія дата-центрів стоїть на порозі енергетичної трансформації. BESS не просто опція - це стратегічний актив для тих, хто хоче залишатися конкурентоспроможним у світі, де доступність енергії стає такою ж критичною, як і обчислювальна потужність.

