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GlobalLogic розроблятиме 5G рішення на платформі Network as Code від Nokia

18 декабря 2024 г., 16:35
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GlobalLogic оголошує про партнерство з Nokia для прискорення впровадження передових 5G та 4G рішень для бізнесів. Угода розширить екосистему АРІ, яку Nokia будує з операторами, розробниками ПЗ і гіперскейлерами. Це допоможе розвитку мережі й монетизації мережевих активів. GlobalLogic використовуватиме платформу Network as Code від Nokia для створення нових застосунків для бізнесів.

Сучасні підприємства та бізнеси все частіше потребують розгортання власної 5G мережі. За статистикою, у 2023 приватні 5G IoT мережі становили 5% від загальної кількості – це близько 1,3 млн. До 2030 ця частка зросте до 13%.

Це повʼязано зі збільшенням кількості даних, які потрібно обробляти. Прикладом, коли на підприємстві встановлена розгалужена система безпеки з тисячами датчиків, і їм потрібно «комунікувати» між собою – безперебійність цієї роботи здатна забезпечити тільки 5G мережа. Крім того, вона оптимізує витрати бізнесу.

За допомогою платформи Network as Code від Nokia, GlobalLogic розроблятиме нові 5G-рішення та застосунки для автомобільного, промислового та фінансового секторів. Розробки для цих галузей зосередяться на: підвищенні операційної ефективності, запобіганні шахрайству, покращенні клієнтського досвіду та створенні нових джерел доходу. Це створить фундамент для трансформації інших індустрій.

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