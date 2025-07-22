Epson відзначає 20 років діяльності на українському ринку 

22 июля 2025 г., 15:40

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Компанія Epson відзначає двадцяту річницю своєї діяльності на українському ринку, а також в цьому році святкує 50-річчя заснування бренду. Назва Epson походить від EP-101, першого у світі компактного цифрового принтера, та прагнення створити безліч «нащадків» (англ. son – син) цієї унікальної інновації. Це прагнення втілилося у десятиліття бездоганної якості продукції та довіри клієнтів, забезпечивши присутність компанії в домашньому, офісному, комерційному та промисловому сегментах з рішеннями для візуалізації.

Шлях в Україні, що розпочався у 2005 році, став історією інтеграції передових друкуючих та візуальних рішень у цифрову трансформацію українського бізнесу, освіти, медицини та інших сегментів. За ці роки Epson став надійним партнером для мільйонів українців, довівши свою відданість.

Успіх роботи підтверджують дані незалежної аналітики – понад 12 років компанія займає позицію №1 на українському ринку струменевого друку у грошовому вираженні та є визнаним гравцем на ринках промислового друку, цифрового документообігу та візуалізації.

Два десятиліття тому компанія розпочала свою роботу в Україні, пропонуючи надійні рішення для друку документів та фотографій. Проте визначним досягненням став запуск безкартриджної струменевої серії Epson EcoTank, що демократизував якісний кольоровий друк для широкого загалу споживачів та бізнесів. Саме безкартриджні струменеві принтери зруйнували стереотип про високу вартість струменевого друку і дозволили бізнесам та окремим домогосподарствам отримати доступ до економної та якісної технології друку, що стало драйвером для багатьох локальних ініціатив.

В основі успіху бренду знаходяться унікальні технології, що розробляються власними силами компанії. Інноваційна друкуюча технологія Epson MicroPiezo та її швидкісна версія Epson PrecisionCore Heat-Free є серцем друкуючих пристроїв. Успіх струменевого друку сьогодення полягає в тому, що на додаток до якості і надійності принтери не використовують нагрівання, що кардинально знижує енергоспоживання та вплив на довкілля – фактор, що набув особливої ваги для українських компаній, які прагнуть економічності, енергоефективності та стабільності.

У сфері візуалізації технологія 3LCD продовжує встановлювати стандарт для проєкторів, забезпечуючи яскраві та безпечні для людського зору зображення, що є особливо важливим для освітніх просторів та офісів. За цей час велика діагональ якісного зображення стала звичним атрибутом домашніх кінотеатрів і різних бізнесів. А лампові рішення поступилися надяскравим проєкторам з лазерним джерелом світла, що служить весь термін використання пристрою.

Сьогодні технології компанії дозволяють наносити зображення на найрізноманітніші матеріали: від текстилю, де в малих та середніх бізнесах використовують сублімаційні та принтери прямого друку, а також Monna Lisa революціонізувала світ високої моди та стилю, значно скорочуючи споживання ресурсів, зокрема води порівняно з традиційними методами. І до друку на твердих поверхнях та різноманітній продукції за допомогою УФ-принтерів, екосольвентного друку. Все це відкрило нові можливості для переналаштування легкої промисловості на цифрові технології за запитом.

Паралельно бренд розвиває напрями, що визначатимуть майбутнє світової та української промисловості. Компанія є одним зі світових лідерів у виробництві високоточних роботів SCARA, які автоматизують складні процеси на виробництвах від автомобільної до електронної промисловості. Вершиною ж екологічних інновацій стала система PaperLab – перший у світі офісний пристрій, що дозволяє переробляти використаний папір на новий без використання води. Ця революційна технологія створює замкнений цикл документообігу прямо в великих офісах, втілюючи ідею циркулярної економіки в реальність.

«Двадцять років в Україні – це історія довіри та спільних досягнень, – говорить Олександра Ткаченко, голова представництва Епсон Міддл Іст ФЗКО в Україні. – Сумісно з партнерами ми втілювали безліч проєктів, в яких проєктори підтримували процеси в навчанні, оживляли музейні експозиції, принтери допомагали створювати нові бізнеси і вправно вирішували галузеві завдання, а сканери – зберігати цифрові архіви для втілення цифрового документообігу. Сьогодні, дивлячись у майбутнє, ми як ніколи відчуваємо свою відповідальність. Наша мета – не просто пропонувати технології, а бути опорою для українського бізнесу та суспільства, надаючи якісні, надійні, екологічні та економічно виправдані інструменти для розвитку».

Стратегічний вектор компанії Epson в Україні залишається незмінним: фокус на технологічних потребах споживача. Компанія посилюватиме свою присутність на ринку України, пропонуючи рішення для домашнього, офісного та спеціалізованого друку, документообігу, проєкційної візуалізації. Компанія продовжить інвестувати в розвиток партнерської мережі та сервісної підтримки, гарантуючи українським користувачам впевненість у кожному придбаному продукті та докладаючи зусиль зі збереження ресурсів планети та впроваджуючи принципи сталого розвитку.

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