SSD vs HDD: чому «вбивця» жорстких дисків раптово став у 16 разів дорожчим?

Пам’ятаєте прогнози про те, що SSD ось-ось остаточно «поховають» старі добрі жорсткі диски (HDD)? Схоже, ці похорони доведеться відкласти на невизначений термін.

Компанія VDURA, постачальник рішень для високопродуктивних обчислень (HPC) та AI, оприлюднила приголомшливі дані: ціновий розрив між SSD та HDD не просто зростає — він перетворився на справжню прірву.

Ось короткий розбір того, що відбувається на ринку пам’яті станом на початок 2026 року і чому ваші бюджети на залізо можуть «тріщати по швах».



Згідно з новим звітом Flash Volatility Index (FVI) від VDURA, за період з другого кварталу 2025 року по перший квартал 2026-го ринок охопило справжнє божевілля:

Для корпоративних SSD (30 TB TLC) ціна злетіла на 257%! Якщо раніше такий диск коштував близько $3062, то тепер за нього просять $10950.

В той же час жорсткі диски (HDD) подолали цей шлях значно спокійніше — ціна зросла лише на 35%.

В результаті, якщо у 2025 році SSD був дорожчим за HDD у 6,2 раза, то сьогодні цей показник становить 16,4 раза. Економіка побудови сховищ «тільки на флеш-пам’яті» (all-flash) раптово стала фінансовим екстримом.

Ерік Сало, віцепрезидент VDURA, каже прямо: «Правила гри змінилися». Й на то є кілька причин дефіциту та космічних цін. По-перше, великі хмарні провайдери викупили левову частку виробничих потужностей SSD аж до кінця 2026 року. Крім того, нейромережі «пожирають» пам'ять у неймовірних масштабах. Це стосується не лише дисків: ціни на DRAM за той самий період підскочили на 205%. Та й швидкісні комутатори та адаптери також у дефіциті, що тягне вгору загальну вартість систем.

VDURA наводить показовий приклад: розгортання сховища на 25 ПБ. У 2025 році All-Flash архітектура коштувала б 8,5 млн дол. на рік, тоді як у 2026 році та сама конфігурація обійдеться вже у 24,5 млн дол.

Чи є рішення? Гібридні архітектури. Комбінування швидких SSD для критичних обчислень та містких HDD для зберігання основних масивів даних дозволяє зберегти продуктивність, не оголошуючи компанію банкрутом. Гібридні системи показали значно менше зростання вартості за цей період.

Прогнози невтішні: тиск на ціни може зберігатися протягом усього 2027 року. Епоха стабільно дешевої NAND-пам’яті закінчилася. Тепер інфраструктурним командам доводиться ставати справжніми фінансовими стратегами, щоб балансувати між швидкістю та реальністю.

