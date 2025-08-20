 
VelocityAI Testing від GlobalLogic підвищує якість розробки софта та скорочує час виходу на ринок

20 августа 2025 г., 10:25

GlobalLogic, компанія групи Hitachi, оголосила VelocityAI Testing – рішення, що інтегрує інтелектуальні технології та забезпечує контроль якості на всіх етапах життєвого циклу створення програмного забезпечення в момент їх виконання, та дозволяє значно прискорити цикл розробки.

Сучасні організації стикаються зі значними викликами – необхідністю швидко реагувати на зміну технологічного середовища, проблемами безпеки, високими витратами на впровадження та дефіцитом кваліфікованих тестувальників. Продукт VelocityAI Testing, що базується на генеративному штучному інтелекті, безпосередньо розв'язує ці проблеми, пропонуючи доступне, масштабоване та орієнтоване на результат рішення, яке скорочує час виходу продукту на ринок та знижує кількість помилок завдяки гнучким комерційним моделям.

VelocityAI Testing пропонує наступні можливості: розробку тестової стратегії; автономне генерування тест-кейсів; інтеграцію скриптів та результатів; гнучке та безпечне розгортання; контекстно-збагачене тестування; управління дефектами та звітність.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

