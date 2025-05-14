GlobalLogic отримала найвищий статус Premier Tier у партнерській мережі AWS

14 мая 2025 г., 14:35

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Компанія GlobalLogic, що входить до складу Hitachi Group, оголосила про отримання найвищого статусу Premier Tier Services Partner у партнерській мережі Amazon Web Services (AWS). Цей статус засвідчує глибоку експертизу та успішний досвід у розробці, архітектурі, міграції та підтримці рішень на базі AWS. Щоб його здобути, компанія має пройти суворий процес перевірки, надати відповідні сертифікати, продемонструвати довгострокову співпрацю з AWS і вміння реалізовувати масштабні проєкти. GlobalLogic має команду з понад 600 сертифікованих спеціалістів AWS, які глибоко розуміються на хмарних технологіях, управлінні проєктами та наданні професійних послуг.

GlobalLogic використовує глибоку експертизу в AWS, щоб прискорити хмарну трансформацію клієнтів у таких галузях, як автомобілебудування, медіа, охорона здоров’я тощо. Завдяки спеціальним рішенням для міграції, модернізації, монетизації даних і безпеки, компанія забезпечує швидкий і надійний запуск хмарних систем.

Компанія також має AWS-компетенції у фінансовому секторі, автомобільній галузі, міграції та модернізації, а також в операціях у хмарі з DevOps-спеціалізацією. Крім того, статуси AWS Service Delivery по Control Tower, Amazon Connect і Amazon QuickSight підтверджують, що GlobalLogic здатна надавати послуги найвищої якості в екосистемі AWS.

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