«Укртелеком» з початку року побудовав майже 5 тис. км волоконно-оптичних ліній

27 октября 2022 г., 12:45

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За результатами роботи з січня по вересень 2022 року національний оператор зв’язку «Укртелеком» отримав загальний дохід у розмірі майже 4,2 млрд грн. Через втрату контролю над частиною телеком-інфраструктури та припинення надання послуг на тимчасово окупованих територіях цей показник зменшився на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Попри складні умови роботи в час повномасштабної війни, компанія демонструє стабільно високий рівень операційної ефективності. Так EBITDA за звітний період склала 975 млн грн, а EBITDA margin 23,3%.

«Укртелеком» працює над відновленням послуг у режимі 24/7, забезпечуючи їхню доступність на рівні 87% населених пунктів, що охоплені мережею оператора. Допомога ЗСУ та облаштування Wi-Fi у шкільних укриттях – основні напрямки системної програми соціальної відповідальності компанії у часи війни.

В останні місяці агресор масово атакує енергетичну інфраструктуру України, що завдає прямої шкоди й системам зв’язку. Запас міцності мережі «Укртелекому» в цей час забезпечують генератори автономного електроживлення, якими укомплектовані найважливіші інтернет-вузли оператора. Добова інвестиція компанії в стабільність послуг зв’язку складає до 14 тисяч літрів дизпалива під час критичного навантаження на електромережу та аварійних відключень.

У передвоєнні роки одним зі стратегічних напрямків модернізації мережі «Укртелекому» була оптимізація використання технологічних енергоресурсів. За останні три роки такі витрати електроенергії скоротилися на 41%: зі 155 млн кВт-год у 2018 році до 92 млн кВт-год у 2021 році. Компанія продовжує й у воєнний час реалізовувати довгострокову програму з енергоефективності.

Попри повномасштабну війну компанія продовжує реалізовувати проєкти з підключення користувачів до оптики. Відповідно, зростає й абонентська база оптичного інтернету. Так, цього року вже побудовано майже 5 тисяч кілометрів волоконно-оптичних ліній. База користувачів оптичного інтернету зросла на 33% порівняно з вереснем минулого року. Загалом, база оптичного інтернету становить понад 300 тисяч абонентів у масовому та бізнес сегментах.

До швидкісного оптичного інтернету було під'єднано майже 200 медичних та освітніх закладів, з них понад 60 – у третьому кварталі. Загалом, станом на початок жовтня, оптика від «Укртелекому» є вже у понад 1,7 тисячі освітніх та майже 1,3 тисячі медичних закладах.

«Укртелеком» повністю модернізував телекомунікаційну інфраструктуру в Дніпрі, замінивши мідні кабелі на оптичні. Це місто стало першим обласним центром в Україні, де всі сервіси оператора надаються виключно з використанням мультисервісної телекоммережі нового покоління NGN (next generation network). Абоненти у Дніпрі, переведені на оптичну архітектуру FTTx, мають швидкість інтернету до 1 ГБіт/с.

Також завершується реалізація аналогічного масштабного проєкту з переведення абонентів на сучасну NGN телекомунікаційну інфраструктуру в Одесі.

За час повномасштабної війни оператор зазнав чималих втрат: попередня оцінка вартості зруйнованих та пошкоджених будівель, втраченого обладнання, телеком мереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях становить майже 650 млн грн.

«Укртелеком» системно надає підтримку ЗСУ. Так, на потреби захисників вже спрямовано близько 50 млн грн фінансової допомоги, передано понад 170 корпоративних автомобілів та багато іншого.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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