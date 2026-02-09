Davos 2026: Сатья Наделла про «економіку токенів», інверсію інформації та суверенітет корпоративних знань

0

Цьогорічний Всесвітній економічний форум у Давосі став майданчиком для остаточного закріплення штучного інтелекту як нової інфраструктурної реальності, яка більше не потребує доказів своєї життєздатності. Фактично мова вже йшла не про експерименти з моделями, а про другу фазу - фазу індустріалізації АІ-інфраструктури, де ключовими стають економіка обчислень, надійність стеку та інтеграція в операційні процеси підприємств. І сесія за участю голови найбільшого інвестиційного фонду світу BlackRock Ларрі Фінка (Larry Fink) та СЕО Microsoft Сатьї Наделли (Satya Nadella) визвала неабияку зацікавленість аудиторії.

Якщо попередні дискусії форуму часто оберталися навколо етичних ризиків або загальних прогнозів, то Наделла, який традиційно виступає головним архітектором візій у техсекторі, цього разу зосередився на жорсткій прагматиці. Його ключова теза полягала у тому, що ми перебуваємо всередині найшвидшого платформного зсуву в історії, який не просто доповнює попередні технологічні хвилі, а повністю переглядає саму природу створення доданої вартості. Йдеться про перехід від software-centric економіки до reasoning-centric, де головним активом стає здатність організації масштабувати мислення через моделі.

Глобальна дифузія інтелекту та «економіка токенів»

Розмова розпочалася з посилання на щорічний лист Ларрі Фінка, який фактично задав тон усьому форуму. Фінк акцентував увагу на тому, що головним викликом сьогодні є не просто винахід нових моделей, а швидкість їхньої дифузії - того, наскільки швидко технологія проникає в реальний сектор і змінює показники продуктивності. За словами учасників дискусії, вперше в історії технологічна дифузія випереджає регуляторну та організаційну адаптацію бізнесу, що створює унікальне вікно конкурентної переваги для компаній, здатних діяти швидше.

Сатья Наделла підхопив цю думку, зазначивши, що його компанія бачить цей перехід як фундаментальну зміну обчислювальної парадигми. «Ми рухаємося від того, що було експериментальним, до чогось, що є основоположним не лише для компаній, а й для країн і всього суспільства», - зауважив голова Microsoft. Він провів історичну паралель із метафорою Стіва Джобса про комп'ютер як «велосипед для розуму», але додав, що сьогодні ми перейшли до епохи, де технологія стає когнітивним підсилювачем, який не чекає на команду, а діє проактивно. За його словами, за кілька років нам здаватиметься очевидним те, що сьогодні лише починає проступати: АІ - це не додаток, це агентна система, здатна до автономного міркування та планування. Наделла підкреслив, що наступний етап - це масове розгортання multi-agent систем, які працюють як узгоджені цифрові команди, а не як окремі інструменти.

Економіка токенів: АІ як новий базовий ресурс

Найбільш резонансною частиною виступу став аналіз того, що Наделла назвав «економікою токенів». Він запропонував відійти від оцінки АІ як софтверного продукту і почати сприймати його як базовий товарний ресурс, подібний до електроенергії. У цій логіці ключовою стає не сама модель, а інфраструктурний стек - від спеціалізованих прискорювачів і мережевої архітектури до систем оркестрації inference-навантажень. Головною метрикою нової епохи голова Microsoft назвав ефективність генерації токенів на долар на ват енергії. Це фактично означає, що світ вступив у фазу будівництва «токен-фабрик» - масштабної мережі дата-центрів, головним завданням яких є монотонне та безперервне зниження вартості одиниці інтелекту. Йдеться про індустріалізацію inference - аналогічну тому, як хмарні платформи колись індустріалізували обчислення.

«Якщо ви подивитеся на те, що відбувається з моделлю витрат, то побачите, що ми прагнемо зробити когнітивну потужність настільки доступною, щоб вона стала частиною кожного бізнес-процесу», - підкреслив Наделла. За його логікою, успіх АІ-інфраструктури вимірюється не капіталізацією технологічних гігантів, а тим, наскільки швидко ці токени конвертуються в реальний економічний профіцит у таких галузях, як медицина, освіта та важка промисловість. Він наголосив, що справжній сигнал зрілості ринку - це поява вимірюваного економічного ефекту у не-технологічних секторах, коли АІ скорочує час розробки ліків, оптимізує виробничі лінії або радикально зменшує адміністративні витрати в освіті та державному управлінні.

Торкаючись питання глобального охоплення, Сатья Наделла висловив переконання, що АІ є найбільш демократичною технологією в історії. Він зауважив, що на відміну від епохи персональних комп'ютерів, де розрив між лідерами та країнами, що наздоганяють, складав десятиліття, дифузія АІ відбувається миттєво. Ключовим драйвером цієї швидкості він назвав не лише доступність моделей, а й радикальне спрощення інтерфейсів взаємодії - перехід від складних GUI до природної мови, мультимодальних запитів та голосових агентів. Як приклад він навів фермера в сільській місцевості Індії, який тепер може взаємодіяти з державними послугами або банківськими сервісами своєю рідною мовою. «Йому не потрібно вчити англійську або освоювати складні комп'ютерні інтерфейси; АІ розуміє його намір і діє як посередник, повертаючи людині суб'єктність», - зазначив виступаючий. Це радикально спрощує доступ до складних послуг і дозволяє країнам Глобального Півдня фактично перестрибнути через цілі етапи цифровізації, які раніше потребували величезних інвестицій, серед іншого й у навчання персоналу. Наделла окремо підкреслив роль skilling - масового набуття навичок роботи з АІ - як головного фактора дифузії: без зміни культури роботи навіть найдешевші токени не призведуть до зростання продуктивності. Наделла впевнений, що через п'ять років нам здаватиметься дивним, що колись існували бар'єри у доступі до знань через мову чи технічну неписьменність.

Інверсія інформації та суверенітет корпоративних знань

Значну частину дискусії було присвячено тому, як АІ змінює саму архітектуру сучасних корпорацій. Наделла ввів поняття «інверсії інформації», яке прямо перегукується з критикою традиційної бюрократії. Він стверджує, що в класичних ієрархічних структурах інформація повільно піднімається вгору через численні департаменти, часто спотворюючись і втрачаючи актуальність до моменту прийняття рішення. АІ-агенти та системи типу Copilot «сплющують» ці структури, забезпечуючи керівництву миттєвий 360-градусний огляд будь-якого процесу. «Це повністю змінює спосіб, у який ми керуємо організаціями. Тепер інформація не є заручником ієрархії», - наголосив СЕО Microsoft. Фактично мова йде про перехід від workflow-driven компаній до reasoning-driven організацій, де рішення приймаються на основі постійно оновлюваного контексту, агрегованого моделями. Це позбавляє середню ланку менеджменту ролі поштових посередників і змушує компанії переосмислювати свої воркфлоу. Наделла також підкреслив, що найбільшим бар’єром трансформації залишається change management: технологія вже готова, але організаційні структури часто чинять опір через страх втрати контролю. На його думку, на ринку виникає «ефект полярності» (barbell effect) : невеликі компанії отримують колосальну перевагу, оскільки відразу будують процеси навколо АІ, тоді як корпоративні гіганти вириваються вперед лише за умови здатності до глибокої трансформації управління.

Сатья Наделла детально зупинився на тому, що в майбутньому кожна успішна фірма має стати «АІ-нативною», незалежно від її спеціалізації. Він пояснив, що сьогоднішня інтелектуальна власність будь-якої фірми складається з трьох ключових елементів: вибору правильних моделей, володіння специфічними даними та того, що він назвав інженерією контексту. «Справжній суверенітет компанії полягає в тому, щоб взяти свої неявні знання - те, що ми називаємо tacit knowledge - і вбудувати їх у ланцюжки міркувань системи так, щоб вона видавала унікальний бізнес-результат», - пояснив він. До цього він додав ще один критичний рівень - harness engineering: здатність обгортати моделі власними правилами, пайплайнами перевірки та бізнес-логікою, перетворюючи їх на контрольовану виробничу систему. За його словами, фірми, які не зможуть зробити цей крок, ризикують втратити свою маржу на користь розробників загальних моделей, ставши лише споживачами чужого інтелекту. Цей процес оркестрації моделей - відкритих, закритих та власних - стане головним завданням технічних директорів у найближчі роки. Він також звернув увагу на практику distillation - навчання власних компактних моделей на базі великих, що дозволяє компаніям зберігати контроль над даними та зменшувати витрати inference. Наделла підкреслив, що питання стоїть жорстко: «Чи здатні ви використати всі ці моделі, оркеструвати їх та наповнити власним контекстом, щоб змінити траєкторію результату, який вас цікавить?».

Сатья Наделла також торкнувся теми «агентної економіки», де АІ переходить від простої відповіді на питання до виконання складних проектів. Він згадав еволюцію GitHub Copilot: спочатку система просто дописувала рядки коду, потім допомагала із цілими функціями, а сьогодні може автономно створювати цілі модулі програмного забезпечення за завданням інженера. Цей принцип масштабується на всі інші сфери бізнесу. «Ми переходимо від АІ як інструменту до АІ як агента, який розуміє ваш намір, розкладає його на кроки, перевіряє результати та виправляє помилки у реальному часі», - пояснив голова Microsoft. За його словами, ключовою компетенцією майбутнього стане не написання коду чи створення документів, а керування цілими агентними системами - формування цілей, оцінка ризиків та управління результатами автономних процесів. Це вимагає від людей нових навичок - не просто вміння писати промпти, а вміння керувати автономними системами, виступаючи в ролі стратегічного архітектора. Наделла переконаний: лідерами ринку стануть ті фірми, які зможуть повністю контролювати процеси прийняття рішень всередині АІ-моделей, розглядаючи їх як свій унікальний актив. Саме тому governance, аудит рішень моделей та прозорість reasoning-ланцюгів стають обов’язковими елементами корпоративного AI-стеку.

Державне управління, енергетика та нова роль людини

На думку Сатьї Наделли, одним із найважливіших наслідків дифузії АІ стане подолання кризи продуктивності в державному секторі. Він зазначив, що уряди багатьох країн застрягли у процесах минулого століття, і саме АІ може зробити державні послуги ефективними. Це стосується не лише автоматизації звітів, а й розробки складних регуляторних механізмів, які адаптуються до змін. Йдеться про появу «адаптивного регулювання», коли системи аналізують реальні дані з економіки та пропонують зміни політик у режимі майже реального часу, зменшуючи розрив між законом і практикою. АІ надає кожній державній установі можливість працювати так, ніби вона має нескінченний когнітивний ресурс, і це може дозволити зосередитися на допомозі громадянам замість підтримки бюрократичного апарату. Наделла підкреслив, що для держав це означає перехід від документоорієнтованих процесів до intent-driven сервісів, де система розуміє намір громадянина і сама вибудовує послідовність дій. «Ми бачимо, як АІ допомагає у сферах, де раніше ми бачили лише стагнацію - від прискорення наукових відкриттів до оптимізації соціальних виплат», - додав він.

Питання енергетичного фундаменту також не залишилося осторонь. Наделла визнав, що будівництво «токен-фабрик» вимагає колосальних обсягів енергії, і це ставить нові виклики. Проте він вважає, що сам АІ допоможе знайти рішення для створення більш ефективних систем охолодження та оптимізації мереж. Це замкнене коло, де технологія допомагає створювати ресурси для власного зростання. Він зазначив, що нове покоління дата-центрів будується як енергетично інтегровані об’єкти - з прямим підключенням до відновлюваних джерел, локальними системами зберігання енергії та прогнозною оптимізацією навантаження на мережу. Виступаючий підкреслив, що Microsoft інвестує мільярди доларів у те, щоб зробити свої дата-центри не лише потужними, а й екологічно нейтральними. Ключовим стає показник energy-per-token, який поступово стає таким же важливим для індустрії, як колись PUE для хмарних центрів обробки даних. Ларрі Фінк підтримав цю тезу, зауваживши, що енергетика стає новим «вузьким місцем» капіталізму, і АІ - це єдиний інструмент, здатний розширити ці межі без катастрофічних наслідків для клімату.

На завершення сесії Сатья Наделла звернувся до теми майбутнього ринку праці, але зробив це без звичного алармізму. Він підкреслив, що АІ - це не заміна людини, а розширення її можливостей. Як приклад він навів сферу програмування, де кількість розробників не зменшилася, а зросла, оскільки поріг входу в професію знизився, а попит на софт став фактично нескінченним. Те саме відбудеться і в інших галузях: АІ знімає рутинний адміністративний тягар, дозволяючи фахівцям зосередитися на стратегічних завданнях. Він окремо наголосив, що головною навичкою стає здатність формулювати проблеми та оцінювати результати роботи моделей - перехід від execution skills до judgment skills. «Уявіть світ, де кожен лікар, вчитель або інженер має свого персонального когнітивного асистента, який бере на себе всю рутину. Це не про те, щоб працювати менше, це про те, щоб працювати над речами, які справді мають значення», - підсумував він. Наделла також зауважив, що організації, які інвестують у системне перенавчання співробітників, отримають значно більший ефект від АІ, ніж ті, хто робить ставку лише на технологію без зміни культури роботи. На його думку, штучний інтелект - це найбільший стимул для людської творчості, який ми коли-небудь бачили.

Вердикт Давосу від Microsoft звучить чітко: ера очікувань закінчилася, почалася ера великого будівництва. У світі, де інтелект стає доступною комунальною послугою, єдиною справжньою перевагою залишається здатність організації діяти швидше за ринок, використовуючи власний контекст та дані. Фактично мова йде про перехід від software advantage до execution advantage - коли виграє не той, хто має доступ до моделі, а той, хто швидше інтегрує її в операційні процеси. Виступ Сатьї Наделли залишив відчуття того, що ми більше не обговорюємо «як АІ змінить світ», ми обговорюємо те, як нам процвітати в реальності, де АІ вже став частиною фундаменту. Це вимагає не лише нових серверів, а й нової чесності перед собою - здатності визнати, що старі ієрархії та паперові процеси остаточно відходять у минуле. Він також підкреслив, що організації повинні будувати власний AI operating model - поєднання технології, процесів і governance, без якого навіть найсучасніші моделі залишаться демонстраціями, а не інструментами трансформації. Ті компанії та країни, які першими зможуть конвертувати цей «нескінченний інтелект» у реальну спроможність, і стануть архітекторами наступного економічного циклу.

Завершуючи дискусію, Ларрі Фінк подякував Сатьї Наделлі за стратегічну глибину, зазначивши, що це лише початок великого діалогу. «Давайте подякуємо Сатьї, моєму другу, і сподіваюся, що це початок багатьох чудових розмов тут, на Світовому економічному форумі», - резюмував Фінк під оплески зали. Для світової бізнес-еліти Давос 2026 став точкою неповернення: АІ остаточно перейшов з категорії технологічних новин у категорію виживання капіталу. І якщо стратегія Microsoft реалізується, ми незабаром побачимо світ, де вартість інтелектуальної помилки стане значно вищою, а вартість рутинного мислення - нульовою. У цьому контексті Наделла наголосив, що наступний етап конкуренції розгортатиметься не між окремими моделями, а між екосистемами - платформами, здатними забезпечити повний життєвий цикл інтелекту: від навчання і оркестрації до безпечного впровадження у виробничі процеси. У цьому новому ландшафті переможе не той, хто має найбільшу модель, а той, хто навчиться найкраще її використовувати для досягнення суверенних цілей.

