В iPhone з'явиться підтримка USB-C

27 октября 2022 г., 13:35

За заявою Грега Джосвіака, старшого віцепрезидента Apple з міжнародного маркетингу, зробленою ним на конференції The Wall Street Journal Tech Live, компанія, звісно ж, виконає вимогу щодо наявності порту USB-C для заряджання смартфонів і планшетів.



Нагадаємо, що 24 жовтня міністри країн-членів ЄС остаточно затвердили закон про єдиний зарядний пристрій, який означає, що до 2024 року електронні пристрої, включно з мобільними телефонами та планшетами, повинні будуть підтримувати зарядку через USB-C. Це пов'язано з тим, що, на думку, законодавців ЄС, такий крок дасть змогу скоротити кількість відходів, оскільки споживачам не потрібно буде купувати новий зарядний пристрій щоразу, коли вони купують пристрій. Це дасть змогу скоротити виробництво та утилізацію нових зарядних пристроїв.



Грег Джосвіак не сказав, коли Apple впровадить USB-C у свій флагманський смартфон, але це має статися до 2024 року. При цьому це буде зроблено для глобального ринку, а не виключно для Євросоюзу.

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