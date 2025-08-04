Укртелеком продовжує розбудову оптичної інфраструктури – плюс 2 тис. км ВОЛЗ за пів року

4 августа 2025 г., 13:35

0

Tweet

У першому півріччі 2025 року Укртелеком отримав загальний дохід майже 2,47 млрд грн. Драйвером зростання доходу компанії стали послуги оптичного інтернету, які зросли на 10,5% у порівнянні з минулим роком. EBITDA за звітний період становила понад 540 млн грн, маржа EBITDA склала 22,1%. Доходи від комерційної оренди нерухомості перевищили 260 млн грн.

Укртелеком послідовно модернізує мережу, замінюючи мідну інфраструктуру, та розбудовує нову сучасну оптичну інфраструктуру. Це дає змогу надавати якісні телекомунікаційні послуги та посилювати цифрову стійкість країни. Попри складні умови повномасштабної війни, компанія продовжує будівництво мережі, зокрема й у прифронтових областях. З початку року прокладено понад 2 тис. км волоконно-оптичних ліній.

У порівнянні з відповідним періодом 2024 року кількість нових підключень оптичних абонентів у масовому сегменті В2С зросла на 17,6%. Абонентська оптична база бізнес-сегменту (великі підприємства та SME) збільшилася на 10%. При цьому до оптичного інтернету під'єднано понад 60 медичних і майже 100 навчальних закладів. Станом на кінець першого півріччя 2025 року оптична мережа Укртелекому охоплює більш як 1350 медичних та понад 1830 освітніх установ.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах