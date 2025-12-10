«Укртелеком» впровадить новий стандарт швидкості - 1 Гбіт/с

10 декабря 2025 г., 12:35

0

Tweet

За заявою «Укртелекому», з 1 січня 2026 року швидкість оптичного інтернету GPON для домогосподарств буде збільшена до 1 Гбіт/с незалежно від чинного тарифного плану. Це означає, що абоненти зможуть користуватися гігабітним інтернетом «за замовчуванням» – без необхідності звертатися до контакт-центру чи центрів обслуговування абонентів та без будь-яких прихованих умов.



«Ми хочемо, щоб гігабітний інтернет став новим стандартом для українців, а не преміальною опцією, – коментує комерційний директор «Укртелеком» Ігор Яремчук. – Тому ми підіймаємо швидкість до 1 Гбіт/с для домогосподарств на нашій GPON-мережі без доплат. Це наш послідовний вклад у комфорт життя клієнтів та цифрову стійкість країни».



Зазначено, «Укртелеком» надає гігабітний інтернет широкому колу користувачів – від великих міст до невеликих сіл, забезпечуючи однаково високі параметри послуги. На відміну від багатьох локальних провайдерів, оператор розбудовує свою оптичну мережу за єдиним стандартом по всій країні. Інвестиції в енергонезалежність, резервування та централізований моніторинг дозволяють забезпечувати стабільну швидкість і якість сервісу навіть у складних умовах енергетичних викликів. «Запровадження гігабітного стандарту швидкості є результатом цих інвестицій та щоденної роботи нашої команди в умовах повномасштабної війни», — додає Ігор Яремчук.



Для того щоб скористатися перевагами гігабітної швидкості, клієнтам знадобиться роутер або Wi-Fi Mesh-система з підтримкою 1 Гбіт/с. «Укртелеком» пропонує таке обладнання в оренду, або його можна придбати в магазині на сайті ukrtelecom.ua.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI