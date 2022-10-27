Oracle презентувала хмарне сховище даних MySQL HeatWave Lakehouse

27 октября 2022 г., 11:35

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Компанія Oracle на щорічному заході Oracle CloudWorld, що проходив в Лас-Вегасі.

представила MySQL HeatWave Lakehouse - хмарне сховище даних, призначено для підтримки проєктів корпоративної аналітики. Oracle стверджує, що ця пропозиція може забезпечити значно вищу продуктивність, ніж конкуруючі продукти.



Data Lakehouse - це програмна платформа, яка поєднує в собі функції озера даних і сховища даних. Вона дозволяє організаціям аналізувати структуровану та неструктуровану інформацію в єдиному середовищі. Озеро даних також надає певні інші можливості, включаючи функції, які призначені для забезпечення безпомилкового аналізу даних.



MySQL HeatWave Lakehouse є частиною існуючого сервісу Oracle MySQL HeatWave. Сервіс є хмарною версією MySQL, широко використовуваної реляційної бази даних з відкритим вихідним кодом. MySQL HeatWave включає в себе набір функцій, призначених для прискорення запитів і полегшення загальних завдань управління даними.



Oracle заявляє, що програмне забезпечення MySQL HeatWave дає можливість запитувати до 400 терабайт даних. Тим часом вбудовані засоби автоматизації обіцяють прискорити виконання деяких ручних завдань, історично пов'язаних з обробкою великих обсягів інформації.



За даними Oracle, MySQL HeatWave Lakehouse може виконувати запити до 17 разів швидше, ніж однойменна хмарна платформа даних Snowflake. Компанія також обіцяє в 6 разів кращу продуктивність, ніж у сховища даних Amazon Redshift від AWS.



«MySQL HeatWave - це результат багаторічних досліджень і передових розробок, які ми перетворюємо в проривні інновації для вирішення більшого набору завдань для всіх клієнтів MySQL, - сказав головний корпоративний архітектор Oracle Едвард Скревен (Edward Screven). - MySQL HeatWave тепер надає один інтегрований сервіс в декількох хмарах для обробки транзакцій, аналітики в сховищах даних і озерах даних, а також машинного навчання без ETL».

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