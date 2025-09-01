 
«Укртелеком» підтвердив відповідність міжнародному стандарту ISO 27001

1 сентября 2025 г., 17:35
«Укртелеком» підтвердив відповідність міжнародному стандарту ISO 27001

«Укртелеком» повідомив про завершення процедури підтвердження відповідністі міжнародному стандарту ISO 27001

ISO 27001 — це міжнародний стандарт, який встановлює вимоги до системи управління інформаційною безпекою (СУІБ).

«Отримання сертифіката ISO 27001 — це стратегічний крок, який підкреслює нашу відданість найвищим стандартам інформаційної безпеки. Ми дбаємо про довіру клієнтів і партнерів, адже саме вона є фундаментом нашого розвитку», — заявив комерційний директор Укртелеком Ігор Яремчук.

Зазначено, підтвердження відповідності найвищим стандартам є свідченням того, що клієнти «Укртелекому» можуть бути впевнені:

в прозорості та відпрацьованості процедур управління ризиками інформаційної безпеки на практиці;

в зрілості процесів, які знижують імовірність інцидентів, пов’язаних з витоками інформації чи кібератаками;

в стабільності й передбачуваності за будь-яких умов.

«Сертифікація ISO 27001 — це незалежна оцінка результату роботи нашої команди. Ми впровадили комплексний підхід до безпеки, який охоплює технологічні рішення, відповідні бізнес-процеси та культуру відповідальності співробітників. Це дає змогу мінімізувати ризики та захистити дані в компанії», — підкреслив Павло Голіцин, ІТ-директор Укртелеком.

