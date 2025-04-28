USB 2.0 виповнилося чверть століття

28 апреля 2025 г., 18:14

+22

голоса Tweet

Виявляється, вже минуло 25 років з моменту офіційного затвердження специфікації інтерфейсу USB 2.0.

Чи пам'ятаєте ви про те, що колись у світі ПК існували паралельний і послідовний інтерфейси, до яких необхідно було підключатися ще до ввімкнення ПК? «До хорошого звикаєш швидко», тому ці реліктові порти оперативно були замінені на настільки звичні роз'єми USB.

Що ж стосується швидкості USB 2.0, то на початку 2000 років пропускна здатність 480 Mbps, яку він забезпечував, виявилася неймовірним стрибком з 12 Mbps, що надавалися USB 1.1. Тож не дивно, що новинка так швидко зайняла своє почесне місце не тільки в комп'ютерах, а й у різноманітних мобільних пристроях. Допомогли в цьому і компактні «міні» і «мікро» версії роз'ємів, що швидко з'явилися. Зізнаюся, до недавніх пір користувався одним з таких пристроїв.

Що ж стосується шляху USB 2.0 до масового споживача, то варто нагадати, що на перших порах індустрія не надто оперативно прийняла новинку. Так її драйверна підтримка в популярній на той момент ОС Windows XP з'явилася лише з випуском Service Pack 1 у серпні 2002 р. І тільки після випуску Windows 2000 Service Pack 4 у червні наступного року стара операційна система змогла скористатися перевагами вищої швидкості USB 2.0. Windows 95 і 98, які були ще доволі популярними на рубежі століть, взагалі не отримали вбудованої підтримки USB 2.0, хоча Windows 98 Second Edition (SE) підтримувала драйвери сторонніх виробників для цього стандарту.

Сьогодні USB4 версії 2.0 є найшвидшим стандартом USB. Він дає змогу передавати дані зі швидкістю до 80 Гбіт/с. Проте стандарт USB 2.0, як і раніше, широко використовується, особливо для периферійних пристроїв, яким не потрібна висока швидкість передавання даних, наприклад мишей і клавіатур.

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD