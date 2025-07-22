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Укртелеком співпрацюватиме з Київською Політехнікою у підготовці ІТ- і телеком-фахівців

22 июля 2025 г., 16:25
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Укртелеком співпрацюватиме з Київською Політехнікою у підготовці ІТ- і телеком-фахівців

Укртелеком став стратегічним партнером Національного технічного університету України «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Співпраця орієнтована на посилення зв’язку між освітою, наукою та практикою у сфері інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Партнерство передбачає комплекс заходів, які сприятимуть розвитку студентів, викладачів та науковців, а також формуванню висококваліфікованих фахівців для телеком-галузі. Зокрема, підписаний договір передбачає: спільну розробку й оновлення освітніх програм із фокусом на практичну підготовку та бізнес-орієнтованість; модернізацію матеріально-технічної бази університету; реалізацію R&D-проєктів; запуск сертифікатних програм, організацію виробничої практики та стажувань з можливістю подальшого працевлаштування в Укртелекомі; програми підвищення кваліфікації; проведення освітніх та наукових заходів – семінарів, тренінгів, майстер-класів.

«Фахівці Укртелекому щодня будують і відновлюють телекомунікаційну інфраструктуру в умовах війни, протистоять кібератакам та забезпечують захищений периметр нашої мережі. Ми впевнені, що цей практичний досвід буде корисним студентам і викладачам – для навчання, досліджень і створення інновацій», – зазначає Юрій Курмаз, генеральний директор «Укртелеком».

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