Технологічне цунамі 2026: зіткнення AI, квантових обчислень та Web 4.0 Автор – КО , 10 февраля

голос Tweet Фахівці Check Point склали прогноз на 2026 рік і відзначають, що його сформує безпрецедентне зіткнення сил: обчислювальні системи нового покоління, гіперавтоматизація та глобальне переосмислення кібербезпеки. Технологічна конвергенція та розквіт автономних систем змусять переосмислити поняття глобальної стійкості. Штучний інтелект більше не є окремою дисципліною. Він став сполучною тканиною, що пов'язує хмари, мережі та фізичні системи. Квантові дослідження кидають виклик фундаментальній математиці цифрової довіри, тоді як Web 4.0 перетворює інтернет на імерсивний шар реальності, що працює в режимі «завжди в мережі». Кожне з наданих прогнозувань аналізує еволюцію ризиків та те, як превентивні архітектури безпеки на базі AI допоможуть організаціям бути на крок попереду. Прогноз 1 – Світанок «агентного» AI: від асистентів до автономії Девід Хабер (David Haber),віцепрезидент з безпеки AI-агентів, Check Point Рік 2026-й буде відзначено масовим впровадженням агентного AI - автономних систем, здатних міркувати, планувати та діяти з мінімальним залученням людини. Ми переходимо від асистентів, що готують контент, до агентів, що реалізують стратегію. Ці системи розподілятимуть бюджети, моніторитимуть виробничі лінії або перенаправлятимуть логістику в реальному часі. Фабрики будуть самостійно діагностувати несправності та автоматично замовляти деталі через мережі, верифіковані блокчейном. Маркетинг, фінанси та функції безпеки покладатимуться на агентів, які безперервно навчаються на контекстних даних і діють зі швидкістю машини. Проте автономія без підзвітності - це зона ризику. Оскільки агенти отримують операційні повноваження, виникають нові прогалини в управлінні: хто валідує їхні дії, проводить аудит логіки або втручається, коли намір розбігається з результатом? Підприємствам знадобляться ради з управління AI, суворі політичні обмеження та незмінні аудиторські журнали (audit trails), що фіксують кожне автономне рішення. Наслідки для бізнесу: Масштабний успіх залежить від спостережуваності (observability) та регуляторних бар'єрів. Без них автономна ефективність стає некерованим ризиком.

Погляд Check Point: У 2026 році конкуренція розгорнеться між автономними зловмисниками та автономними захисниками. Переможуть ті підприємства, які управлятимуть AI з тією ж ретельністю, з якою вони з захищають дані, видимість, етику та превентивність за дизайном.

Додаткова інформація: Global Cybersecurity Outlook 2025 Всесвітнього економічного форуму називає «автономію AI без управління» одним із трьох основних системних ризиків для стійкості підприємств.

Прогноз 2 – Фундамент Web 4.0: імерсивність, інтеграція та інтелект Наталі Кремер (Nataly Kremer), головний директор з продуктів та технологій (CPTO), Check Point



Поки що повноцінний Web 4.0 лише зароджується, але 2026 рік закладе його фундамент. Цей веб нового покоління поєднує просторові обчислення, цифрові двійники та AI на рівні операційної системи. Цілі міста, промислові підприємства та корпоративні кампуси функціонуватимуть через віртуальні моделі в реальному часі, дозволяючи інженерам симулювати обслуговування, тестувати патчі безпеки або візуалізувати сценарії ризиків ще до втручання у фізичне середовище. Інтерфейси розширеної реальності (XR) замінять дашборди, дозволяючи персоналу буквально рухатися крізь дані, а не просто читати їх. Ця конвергенція обіцяє величезні переваги в ефективності та безпеці, але несе складні виклики сумісності. Різнорідні системи та стандарти повинні взаємодіяти безперешкодно, інакше видимість стане фрагментарною та вразливою. Наслідки для бізнесу: Web 4.0 вимагає уніфікованих моделей безпеки, що захищають як дані, так і імерсивні інтерфейси, від яких залежать співробітники.

Погляд Check Point: Оскільки цифровий світ стає просторовим і перманентним, поверхня атаки поширюється на сам користувацький досвід. Безпека повинна слідувати за користувачем у кожен рівень занурення.

Додаткова інформація: Згідно зі звітом Gartner Emerging Technologies 2025, до 2026 року 40% великих підприємств пілотуватимуть операції на основі цифрових двійників або XR. Прогноз 3 – AI стає стратегічним механізмом прийняття рішень Роі Каро (Roi Karo), головний директор зі стратегії (CSO), Check Point AI невпинно змінює основи кібербезпеки. Те, що раніше слугувало переважно інструментом операційної ефективності, тепер впливає на те, як і нападники, і захисники планують та діють. Галузь переходить у фазу, де AI є не просто допоміжною можливістю, а вбудованим елементом у робочих процесах виявлення, аналізу та прийняття рішень. У 2026 році ця еволюція поглибиться. Зловмисники вже використовують AI для генерації швидших, масштабніших і більш персоніфікованих кампаній, що змушує організації розвивати оборонні спроможності, здатні відповідати цьому темпу — з безперервним навчанням, контекстом у реальному часі та більш автономною операційною підтримкою. AI стає операційним шаром всередині безпекових операцій, підсилюючи людський досвід, спрощуючи складні ручні процеси та скорочуючи MTTR (Mean Time To Remediation - середній час до виправлення) Наслідки для бізнесу: Організаціям слід пріоритезувати рішення, які не лише захищають AI, а й інтегрують його в усю платформу під егідою єдиної стратегії.

Погляд Check Point: Прискорене впровадження AI робить його частиною операційного «скелета» кібербезпеки, формуючи аналітичні процеси таким чином, щоб вони були автоматизованими та керованими чіткими контролями. Прогноз 4 – Довіра - це новий периметр: діпфейки та розмовне шахрайство Піт Ніколетті (Pete Nicoletti), польовий CISO та евангеліст, Check Point Генеративний AI розмив межу між справжнім і сфабрикованим. Клонований голос може авторизувати транзакцію; синтетичне відео в реальному часі - запитати привілейований доступ; а переконлива чат-взаємодія, обізнана з корпоративними процесами, - повністю обійти багатофакторну автентифікацію. Технічна автентичність більше не гарантує автентичність людську. Кожен інтерфейс «людина-машина» стає потенційною точкою компрометації. Компрометація ділової пошти (BEC) еволюціонує в шахрайство на основі довіри з використанням діпфейків та емоційних тригерів. Наслідки для бізнесу: Безпека ідентифікації повинна зміститися від перевірки облікових даних до поведінкової валідації та аналізу паттернів взаємодії.

Погляд Check Point: У 2026 році дезінформація мімікруватиме під довіру. Підприємства мають безперервно перевіряти ідентичність, контекст і намір у кожній взаємодії. AI створить як загрозу, так і захист.

Додаткова інформація: ENISA Threat Landscape 2025 відносить «синтетичну ідентичність та соціальну інженерію на базі AI» до п’яти основних векторів ризику для європейських компаній. Прогноз 5 – LLM-Native загрози: ін’єкції та отруєння даних - моделі AI як новий Zero-Day Джонатан Зангер (Jonathan Zanger), головний технічний директор (CTO), Check Point Оскільки підприємства впроваджують GenAI в усі процеси - від клієнтського сервісу до полювання на загрози, самі моделі стають поверхнею атаки. У 2026 році зловмисники експлуатуватимуть ін'єкції промптів (приховані інструкції для маніпуляції виводом) та отруєння даних (data poisoning) для спотворення результатів навчання. З тої причини, що багато LLM працюють через сторонні API, один набір «отруєних» даних може поширитися на тисячі додатків. Традиційні патчі тут безсилі; цілісність моделі має підтримуватися безперервно. Наслідки для бізнесу: CISO повинні розглядати AI-моделі як критичні активи. Це означає захист усього життєвого циклу: від походження даних до фільтрації виводу. Стандартом стануть безперервне тестування на проникнення імітованими атаками (red-teaming) моделей та потоки даних zero-trust. Наслідки для бізнесу: CISO повинні розглядати AI-моделі як критичні активи. Це означає захист усього життєвого циклу: від походження даних до фільтрації виводу. Стандартом стануть безперервний red-teaming моделей та потоки даних zero-trust.

Погляд Check Point: Моделі AI - це сьогоднішні «непропатчені» системи. Справжня безпека AI полягає не в створенні розумніших моделей, а в їхньому невпинному управлінні та валідації.

Додаткова інформація (Supporting insight): Оновлення Принципів ШІ ОЕСР 2025 (OECD AI Principles Update 2025) закликає до стандартів простежуваності та надійності для протидії ризикам отруєння даних і маніпуляції моделями. Прогноз 6 – Реаліті-чек для AI Матео Рохас-Карулья (Mateo Rojas-Carulla), керівник відділу досліджень безпеки AI-агентів, Check Point Після двох років майже несамовитого впровадження AI, 2026 рік позначиться першим великим рекалібруванням. Багато організацій виявлять некеровані системи, відкриті API та значні «сліпі зони» комплаєнсу. Пошириться Shadow AI (тіньовий AI) - інструменти, ініційовані співробітниками з використанням корпоративних даних без належного нагляду, що створюватиме невидимі витоки даних та неузгоджені стандарти. Ця фаза тверезої оцінки необхідна: вона стимулює перехід від експериментів до справжньої підзвітності. Керівники почнуть вимагати реальної цінності від AI, виміряної в конкретних результатах. З'являться фреймворки гарантування AI (AI Assurance Frameworks) - аудитовані стандарти прозорості, справедливості та безпеки. Ці фреймворки будуть зосереджені на пояснюваності та безперервній валідації логіки прийняття рішень AI, що стане частиною загального корпоративного управління. Наслідки для бізнесу: Керівні команди повинні встановити чіткі політики використання AI, узгоджені з юридичними та етичними нормами. Комплаєнс розшириться від приватності до алгоритмічної підзвітності.

Погляд Check Point: Першим потрясінням від AI була швидкість; другим стане управління (governance). 2026 рік винагородить тих, хто ставиться до AI не як до «короткого шляху», а як до спроможності, що потребує аудиту та захисту.

Додаткова інформація: Британський фреймворк AI Assurance (2025) (UK Government AI Assurance Framework 2025) підкреслює, що довіра до AI-систем залежить від поєднання прозорості, безпеки за дизайном та незалежного аудиту алгоритмів. Прогноз 7 – Розширення регулювання: кіберстійкість як ліцензія на діяльність Петер Сандкуйл (Peter Sandkuijl), віцепрезидент з інжинірингу в Західній Європі, Check Point Регулятори в усьому світі закривають прірву між швидкими інноваціями та корпоративною відповідальністю. У 2026 році регулювання перестає бути реактивним. Директива ЄС NIS2, AI Act та правила SEC США зійдуться в одному фундаментальному принципі: кібербезпека має бути вимірюваною та демонструватися в реальному часі. Оскільки критична залежність суспільства від цифрових послуг зростає, бізнес-стійкість стає обов'язковою умовою для отримання ліцензії на діяльність. Це покладе край ері «щорічного аудиту». Підприємства будуть змушені впроваджувати машиночитані політики та системи підтвердження в реальному часі Ради директорів та CEO нестимуть персональну відповідальність за нагляд, а аналітика ризиків на базі AI стане стандартом для звітності перед регуляторами. Наслідки для бізнесу: CISO потрібно буде об’єднати управління ризиками, комплаєнс та операційну телеметрію в єдиний дашборд управління. Це дозволить автоматизувати відповідність стандартам і забезпечити безперервну готовність до перевірок.

Погляд Check Point: Кіберстійкість — це більше не паперова робота, це критичний показник ефективності бізнесу. Здатність безперервно демонструвати захист визначатиме доступ до глобальних ринків.

Додаткова інформація: Директива NIS2 (NIS2 Directive Overview) охоплює понад 160 000 суб’єктів у ЄС, встановлюючи суворі вимоги до управління ризиками та звітності про інциденти, роблячи кіберстійкість юридичним зобов’язанням для керівництва. Прогноз 8 – Квантовий спринт: підготовка до дня, коли шифрування буде зламано Іан Портеус (Ian Porteous), регіональний директор, Check Point Хоча потужні квантові комп'ютери можуть бути ще за роки від практичного застосування, загроза вже змінила поведінку бізнесу. Велика небезпека криється в стратегії «збирай зараз, дешифруй потім» (Store Now, Decrypt Later - HNDL). Зловмисники вже сьогодні масово викрадають зашифровані дані, впевнені, що квантові системи завтрашнього дня дозволять їх прочитати. У 2026 році підготовка переходить від теорії до активного виконання. Ради директорів почнуть фінансувати створення «криптографічних відомостей матеріалів» (Cryptographic Bills of Materials - CBOMs), щоб каталогізувати кожен алгоритм, сертифікат і ключ в інфраструктурі. Організації розпочнуть масштабну міграцію з класичних протоколів (таких як RSA/ECC) на алгоритми постквантової криптографії (PQC), щойно вони будуть інтегровані в комерційні рішення. Наслідки для бізнесу: Квантова готовність стає критичною вимогою для безперервності бізнесу та довгострокового захисту інтелектуальної власності. Відкладення міграції на PQC-алгоритми ставить під загрозу дані, зібрані зловмисниками за минулі роки.

Погляд Check Point: Квантовий ризик стосується не завтрашніх машин, а сьогоднішніх даних. Кожна організація має припустити, що її зашифровані активи вже перебувають під загрозою дешифрування в майбутньому.

Додаткова інформація: У 2025 році NIST фіналізував перші чотири стандарти постквантової криптографії (NIST PQC Standardization), що дало старт глобальній хвилі оновлень у фінансовому, оборонному та урядовому секторах. Прогноз 9 – Ransomware еволюціонує в операції тиску на дані Паал Аасерудсетер (Paal Aaserudseter), інженер з продажів, Check Point Програми-вимагачі остаточно еволюціонували від простого шифрування систем до багатошарових операцій психологічного та регуляторного примусу. Нападники викрадають найбільш конфіденційні дані та тиснуть на жертв, погрожуючи санкціями від регуляторів, судовими позовами від клієнтів або публічним розголосом у ЗМІ. Ці операції стратегічно сплановані в часі, щоб завдати максимального репутаційного удару. Наслідки для бізнесу: Стратегія реагування на інциденти повинна виходити за межі IT і поєднувати юридичну експертизу, PR-комунікації та швидку валідацію обсягу вкрадених даних.

Погляд Check Point: Зловмисники більше не просто блокують доступ до ваших систем; вони роблять зброю з вашої репутації. Справжня стійкість вимагає превентивних заходів проти ексфільтрації (витоку) даних, а не лише наявності резервних копій.

Додаткова інформація: Згідно зі звітом IBM про вартість витоку даних (IBM Cost of a Data Breach Report 2025), середня вартість інциденту зросла до 4.88 млн дол., причому найбільшу частку витрат складають саме репутаційні збитки та юридична відповідальність. Прогноз 10 – Вибух ризиків ланцюга постачання та SaaS Джаянт Дейв (Jayant Dave), польовий CISO (APAC), Check Point 2026 рік підтвердить: жодне підприємство не працює ізольовано. Кожен зовнішній вендор, API-інтеграція чи SaaS-додаток додають нові вектори атак. Зловмисники використовують цей «ефект доміно» (ecosystem ripple effect), перетворюючи компрометацію одного постачальника послуг на точку входу до тисяч організацій одночасно.

Для боротьби з цим організації почнуть використовувати агентний AI для автономного управління ризиками, який безперервно моніторить стан безпеки партнерів. Статичні опитувальники щодо безпеки будуть замінені на динамічний скоринг у реальному часі. Наслідки для бізнесу: Видимість має бути поширена на «четверту сторону» (постачальників ваших постачальників). Автоматизований аудит ланцюга постачання стане стандартною частиною закупівельних процесів.

Погляд Check Point: Ваша вразливість настільки мала, наскільки малий ризик вашого найменш захищеного партнера. Безпека повинна охоплювати всю екосистему, а не лише внутрішній периметр.

Додаткова інформація: Звіт ENISA за 2025 рік попереджає, що 62% великих організацій постраждали від інцидентів, пов’язаних із компрометацією третіх сторін. Прогноз 11 – Еволюція векторів початкового доступу: Edge-пристрої та AI-атаки на ідентичність Сергій Шикевич (Sergey Shykevich), керівник групи Threat Intelligence, Check Point Витончені супротивники, що діють за підтримки держав, продовжуватимуть пріоритезувати експлуатацію edge-пристроїв — таких як маршрутизатори, камери, системи IoT та фаєрволи. Використовуючи ці «тихі плацдарми», вони проникають у високовартісні середовища, не залишаючи слідів у традиційних логах кінцевих точок.

Водночас кіберзлочинні групи зосередяться на багатоканальній соціальній інженерії на базі AI. Використовуючи генеративні моделі, вони створюватимуть правдоподібні цифрові персони які імітують голос, стиль письма та паттерни взаємодії реальних людей у пошті, месенджерах та навіть відеодзвінках. Коли AI може генерувати стійку та реактивну ідентичність, застарілі системи KYC (Know Your Customer) та одноразові перевірки стають марними. Наслідки для бізнесу: Організації повинні перейти до безперервної валідації ідентичності на основі поведінкових сигналів, контекстного скорингу та виявлення аномалій у реальному часі.

Погляд Check Point: Початковий доступ зміщується від шкідливого ПЗ до маніпуляції ідентичністю та поведінкою. Захист від цього вимагає архітектури безперервної перевірки (Continuous Validation), а не разових чек-поінтів. Прогноз 12 – Prompt Injection стає основним вектором атаки Лотем Фінкельштейн (Lotem Finkelstein), директор з досліджень загроз, Check Point До 2026 року ін’єкції промптів стануть домінуючим методом атак на корпоративні AI-системи. Зловмисники впроваджують шкідливі інструкції безпосередньо у дані, документи чи веб-сайти, які аналізує AI. Це може призвести до перехоплення робочих процесів у внутрішніх агентних сервісах, змушуючи AI розголошувати конфіденційні дані або виконувати несанкціоновані транзакції.

Особливу небезпеку становлять атаки через AI-браузери та аналітичні платформи, де AI автоматично обробляє зовнішній контент, роблячи будь-яку інформацію потенційним вектором зараження. Наслідки для бізнесу: Необхідно впроваджувати сувору фільтрацію вхідних даних та ізоляцію привілейованих операцій AI-агентів. Моделі AI мають працювати в режимі найменших привілеїв.

Погляд Check Point: Оскільки AI стає «очима та вухами» підприємства, будь-яка інформація, яку він споживає, стає потенційною зброєю. Нагляд за операціями AI є критичним. Велика конвергенція: стійкість та ризик у гіперпідключену еру Визначальна реальність 2026 року — це конвергенція AI-агентів, Web 4.0 та квантової загрози. Ці технології не просто існують паралельно, вони підсилюють одна одну, створюючи нове середовище ризику.

• Телекомунікаційні мережі (Telecom networks): Інтеграція AI на рівні 6G-ready архітектур дозволить мережам самостійно відновлюватися, але водночас зробить їх вразливими до автоматизованих атак масштабного рівня.

• Державні платформи симуляції криз (Government shared crisis-simulation platforms): Уряди використовуватимуть спільні імерсивні платформи для симуляції кібер-фізичних атак, що дозволить швидше координувати відповідь на загрози національного масштабу.

• Адаптивний інтелект (Adaptive intelligence): Системи захисту мають розвивати здатність до адаптивного навчання в режимі реального часу, щоб протидіяти загрозам, які змінюються швидше, ніж людина встигає їх проаналізувати. Переосмислення превентивності, управління та стійкості Конвергенція AI, квантових та імерсивних технологій вимагає нової філософії кібербезпеки. Чотири принципи Check Point закладають цей фундамент:

• Prevention-First: Передбачайте та блокуйте атаки до того, як вони стануться.

• AI-First Security: Відповідально використовуйте інтелект, щоб випереджати автономні загрози.

• Захист сполучної тканини: Захищайте кожен пристрій, потік даних та хмарний сервіс як єдину екосистему.

• Відкрита платформа: Уніфікуйте видимість, аналітику та контроль.

Це той баланс автономії та підзвітності, який визначатиме цифрову стійкість у 2026 році та надалі.

