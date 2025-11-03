Оптичним інтернетом користуються 80% абонентів «Укртелеком»

3 ноября 2025 г., 14:35

За заявою «Укртелекому», оператор продовжує системно розбудовувати оптичну телекомунікаційну інфраструктуру, забезпечуючи зв’язком населення, бізнес і державні установи та залишаючись одним із найбільших платників податків у галузі.



Попри виклики повномасштабної війни, «Укртелеком» послідовно та планово реалізує проєкти із модернізації мідного сегмента інфраструктури та розбудови нових оптичних мереж у різних областях, зокрема й у прифронтових регіонах.



На рівні мережі доступу компанія застосовує архітектуру FTTH/P на базі технології GPON, що забезпечує стабільне, швидкісне та енергонезалежне підключення до інтернету навіть за умов тривалих відключень електропостачання.



За 9 місяців 2025 року прокладено понад 3,5 тисячі кілометрів волоконно-оптичних ліній. Від початку повномасштабної війни Укртелеком уже збудував понад 20 тисяч кілометрів оптики, створивши можливість підключення до оптичного інтернету для 1,4 млн домогосподарств.



Сьогодні сучасний оптичний інтернет від «Укртелекому» доступний для понад 3,3 млн українських домогосподарств, і це покриття постійно зростає.



Станом на кінець третього кварталу 2025 року оптична мережа Укртелеком охоплює понад 1360 медичних і близько 1860 освітніх закладів. Лише цьогоріч до оптичного інтернету підключено понад 90 медичних і майже 160 навчальних установ.



Доходи від послуг оптичного інтернету збільшились на 11,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На кінець звітного періоду 80% абонентів «Укртелеком» користуються оптичним інтернетом. Це свідчить про спроможність компанії забезпечити надійний та сучасний оптичний доступ до інтернету практично всім наявним та потенційним користувачам. Як результат, рівень лояльності нових оптичних клієнтів «Укртелеком» за індексом NPS у звітному кварталі досяг 70%.



За три квартали 2025 року компанія отримала понад 3,8 млрд грн доходу, основним джерелом якого є телекомунікаційні сервіси.



EBITDA за 9 місяців становить понад 906 млн грн, а маржа EBITDA складає майже 24%.



Компанія своєчасно та в повному обсязі виконує зобов’язання перед державою: за 9 місяців 2025 року до бюджетів усіх рівнів сплачено понад 1,175 млрд грн податків і зборів, що на понад 17% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

