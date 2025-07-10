Nvidia першою досягла історичної позначки в 4 трлн дол. капіталізації

10 июля 2025 г., 9:35

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Компанія Nvidia досягла ринкової капіталізації 4 трильйони доларів, ставши першою компанією у світі з таким показником.

Аналітики зазначають, що цей історичний момент підкреслює домінуючу позицію компанії серед найбільш привабливих акцій на Волл-стріт та зростаючу впевненість у майбутньому штучного інтелекту.

Акції каліфорнійського виробника чипів зросли на 2,8%, досягнувши історичного максимуму в 164,42 долара під впливом невпинно зростаючого попиту на технології штучного інтелекту. Хоча до кінця торгового дня вартість акцій Nvidia трохи знизилася до позначці 3,97 трлн дол., сама подія засвідчила безпрецедентні зміни, які несе хвиля штучного інтелекту. АІ вважається найбільшим тектонічним зрушенням у технологіях з моменту презентації першого iPhone (вже 18 років тому).

«Це підкреслює той факт, що компанії перенаправляють свої витрати на активи в напрямку штучного інтелекту, і це, по суті, майбутнє технологій», – зазначив Роберт Павлік (Robert Pavlik), старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Нью-Йорку, коментуючи стрімкий зліт Nvidia.

Зростання Nvidia було надзвичайно швидким. Компанія вперше досягла ринкової вартості в 1 трильйон доларів у червні 2023 року, подвоїла її до 2 трильйонів у лютому 2024 року, а вже у червні того ж року перетнула позначку в 3 трильйони доларів. Цей темп зростання значно перевершив досягнення таких гігантів, як Apple та Microsoft, єдиних інших американських компаній, чия ринкова капіталізація також перевищувала 3 трильйони доларів. Наразі Nvidia коштує більше, ніж сукупна вартість усіх публічно розміщених компаній на фондових ринках Канади та Мексики, і перевищує загальну вартість усіх компаній Великої Британії.

Поточне ралі акцій Nvidia відбувається після дещо млявого початку року, коли поява китайської бюджетної моделі штучного інтелекту DeepSeek похитнула впевненість інвесторів у секторі. Однак компанія продемонструвала вражаюче відновлення, піднявшись приблизно на 74% від своїх квітневих мінімумів, коли світові ринки були стурбовані митною політикою Дональда Трампа. Оптимізм щодо торговельних угод з партнерами США також сприяв підйому акцій, внаслідок чого індекс S&P 500 досяг історичного максимуму. Наразі Nvidia має найбільшу частку в S&P 500 – 7,3%, випереджаючи Apple та Microsoft - 7% та 6% відповідно.

Фінансові результати компанії підкреслюють її домінування: у першому кварталі фінансового 2026 року, що завершився 27 квітня, Nvidia повідомила про дохід у розмірі 44,1 мільярда доларів, що на 69% більше ніж рік тому. Прогнозований дохід на другий квартал становить близько 45 мільярдів доларів, незважаючи на вплив урядових обмежень США на продаж чипів до Китаю, що, за оцінками, призведе до втрати приблизно 8 млрд дол. доходу.

Аналітики Волл-стріт зберігають високі "бичачі" прогнози щодо акцій Nvidia. За даними Investopedia, багато хто з них рекомендує акції до "сильної купівлі", а деякі, як Анджело Зіно (Angelo Zino) з CFRA, прогнозують зростання ціни до 196 доларів протягом наступного року. Очікується, що компанія збереже своє лідерство на ринку графічних процесорів, які є основою для завдань штучного інтелекту, незважаючи на зростаючу конкуренцію з боку таких гравців, як AMD та внутрішні розробки великих клієнтів.

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