Українській індустрії IT-аутсорсингу потрібен ефективний процес бронювання спеціалістів

8 мая 2024 г., 11:35

Експорт IT-послуг з України у першому кварталі впав на 5% і склав 1,59 млрд дол. Найвищий рівень експорту IT-послуг за останні 12 місяців був зафіксований у грудні 2023 року – 611 млн дол., найнижчий – у січні 2024-го – 508 млн. дол.

«Перший квартал року, як і будь-який окремий квартал, не може свідчити щодо результатів року і навіть тенденцій ринку. Оцінити куди й з яким успіхом рухається ринок можливо лише за підсумками півріччя або рік до року.

Ми точно знаємо, що економіка України здатна швидко відновлюватися. Так, в дослідженні Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT – 2023 ми бачимо, що агресія росії проти України у 2014 році призвела до сильного занепаду української економіки – ВВП впало майже на 30%. Але напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році ВВП України (199,8 млрд грн) вже перевищувало показники довоєнні – 2013 року (190,5 млрд грн).

ІТ індустрія України, як відомо, експортоорієнтована, тож відчуває на собі вплив як української економіки, так і глобальних тенденцій.

Протягом останніх десяти років експорт ІТ-послуг щорічно зростав у середньому на 18,7%, досягнувши рекордного рівня в 7,3 млрд дол. у 2022 році. У 2023 році експорт трохи просів. Але Сполучені Штати залишаються провідним експортним партнером, як і десять років тому. Паралельно українське ІТ активніше опановує європейський ринок. Інша тактика ІТ компаній в цей складний період – розвиток в окремих сегментах, просування найсильніших експертиз. Асоціація саме для цього запустила постійні комітети за напрямками AgriTech, CyberTech, FinTech, EdTech і буде допомагати компаніям посилювати позиції й конкурувати.

На роботу й експорт ІТ впливає не мобілізаційний закон, а повномасштабна війна, яка створює безліч перепон для нормального розвитку індустрії в країні. Навіть з урахуванням того, що команди ІТ фахівців вже давно міжнародні, а компанії мають офіси в інших країнах, саме війна не дає індустрії розвиватися повною мірою. Так, наразі в індустрії заброньовано лише 1-1,5% спеціалістів. Щоб працювати й залучати нових клієнтів та реалізовувати масштабні проєкти, поновити зростання галузі, індустрії потрібен ефективний процес бронювання спеціалістів, про що ми неодноразово говорили.

Падіння на 5% експорту ІТ послуг за квартал на фоні війни, звісно, не додає оптимізму, але і говорити про гостро негативну тенденцію зарано», – вважає Марія Шевчук, виконавча директорка Асоціації IT Ukraine.

