Чергова зміна напівпровідникового лідера

12 февраля 2024 г., 16:25

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У сегменті виробництва напівпровідників, де конкурують гіганти індустрії, раптово змінився розклад сил, що призвело до виходу в лідери TSMC.

За підсумками 2023 року оборот компанії TSMC становив 69,3 млрд дол., що дало їй змогу обійти пару Intel і Samsung, які в період з 2017 р. поперемінно були лідерами цього напряму. Так, попереднього року оборот Intel оцінили в 54,23 млрд дол., а продажі чипів принесли Samsung 50,99 млрд дол. Нагадаю, що Intel була беззаперечним лідером цього сегмента протягом десятиліть ще з 1992 р., коли випередила японську NEC.



Ще одним амбітним гравцем є Nvidia, яка успішно наповнює свої вітрила завдяки вибуховому інтересу до технології штучного інтелекту. І хоча підбиття підсумків фінансового року цієї компанії має відбутися 21 лютого, але навіть якщо підсумувати її показники за першими трьома кварталами 2023 фінансового року та попередні оцінки четвертого, виявляється, що досягнутий Nvidia обсяг продажів у 58,82 млрд дол. виводить її лише на друге місце.

Парадоксальність нинішньої ситуації полягає в тому, що лідером напряму є контрактний виробник, який не має своїх власних чипів, а випускає їх для таких своїх клієнтів, як AMD, Apple й та ж Nvidia. А це означає, що такого видатного результату з обігу було досягнуто виключно завдяки вартості виробництва, а не інтелектуальної власності, закладеної в розробку мікросхем.



Крім того, варто відзначити й той факт, що провідне становище TSMC за підсумками року стало результатом успішної роботи компанії протягом попередніх шести кварталів, протягом яких цей виробник випереджав і Intel, і Samsung.



TSMC також показала чудові результати в частині операційного прибутку протягом восьми кварталів поспіль з показником 8,16 млрд дол. проти 2,59 млрд дол. в Intel і втрат Samsung у розмірі 1,86 млрд дол.

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