Нарешті відновлено зростання квартальних поставок смартфонів у Європі

24 мая 2024 г., 11:25

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Counterpoint Research повідомляє, що поставки смартфонів у Європі нарешті повернулися до зростання в першому кварталі 2024 року - на 10% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Це стало першим зростанням в регіоні в річному обчисленні з третього кварталу 2021 року, що свідчить про те, що найгірше вже позаду, вважають аналітики. Однак обсяги поставок все ще залишаються значно нижчими за допандемічний рівень, а з огляду на те, що в І кв. 2023 року були зафіксовані найнижчі обсяги поставок в Європі за останні десять років, до зростання ринку у цьому році слід ставитися з обережністю.

Коментуючи динаміку ринку, асоційований директор Counterpoint Research Ян Стрияк (Jan Stryjak) наголосив: «Приємно бачити, що європейський ринок нарешті повертається до зростання, хоча не варто надто радіти, враховуючи, наскільки поганим був 2023 рік. Тим не менш, макроекономічні умови в регіоні покращуються, а деякі вражаючі нові пристрої, особливо від таких компаній, як Samsung, Xiaomi та HONOR, принесли новий оптимізм на ринок. Зокрема, компанія Samsung повернулася до колишньої форми в минулому кварталі, а її популярна серія Galaxy S24 допомогла зафіксувати зростання поставок у річному обчисленні вперше з останнього кварталу 2021 року. В той же час невпинна хода HONOR дозволила цьому бренду обігнати OPPO і вперше посісти п’яту позицію, а суббренд TECNO, що входить до складу Transsion, значно зріс у Східній Європі».

Щодо перспектив, Стрияк зазначив, що європейський ринок демонструє ознаки відновлення, а довіра споживачів покращується, чому сприяють деякі цікаві інновації, пов’язані зі штучним інтелектом на пристроях. «Але ми ще не вийшли з глухого кута. Хоча ми очікуємо, що до кінця 2024 року ринок зростатиме низькими однозначними цифрами, це все ще відбувається на тлі надзвичайно поганого 2023 року, і ми не очікуємо, що найближчим часом він повернеться до допандемічного рівня», підкреслив він.

У І кв. 2024 року прибуток Samsung виріс на 7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Серія Samsung S24 зі штучним інтелектом була дуже добре прийнята, а нові смартфони A35 і A55, випущені наприкінці кварталу, повинні надати імпульс у 2-му кварталі.

Відвантаження Apple знизилися на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, оскільки продажі iPhone 15 продовжували знижуватися через сезонні коливання. Оскільки в 2024 році не очікується випуску iPhone SE, продажі продовжать падати до запуску iPhone 16 в кінці року.

Xiaomi наростила відвантаження на 11% р/р, продовжуючи відновлення після кількох складних років. Xiaomi досягла особливих успіхів у Західній Європі, зокрема в Іспанії та Італії, значною мірою завдяки новій серії Redmi Note 13. Однак компанія зіткнулася з труднощами в Центральній та Східній Європі, де зростання Samsung і TECNO призвело до того, що частка бренду впала до найнижчого рівня з першого кварталу 2022 року.

Поставки Realme зросли на 59% порівняно у річному вимірі в Західній Європі та різкому відновленню на деяких ключових ринках, таких як Італія та Іспанія. Бренд також зафіксував зростання в Центральній та Східній Європі, особливо в Туреччині, Україні та Угорщині. Смартфони серії C продовжували залишатися бестселерами, хоча новий realme 12 також мав вплив.

HONOR зафіксував зростання поставок на 67% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, обігнавши OPPO і вперше посівши п’яте місце в Європі. Це відбулося завдяки Західній Європі, де поставки за рік зросли більш ніж удвічі завдяки новим пристроям, включаючи Magic V2, Magic 6 та HONOR 90.

OPPO (включно з OnePlus) випала зі списку топ-5 вперше з 2 кварталу 2020 року через юридичну боротьбу з Nokia та тривале зростання HONOR.

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