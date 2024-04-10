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Diweave підтвердила ексклюзивний статус по продукції AULA

10 апреля 2024 г., 15:40

Diweave підтвердила ексклюзивний статус по продукції AULA

За заявою Diweave, компанія отримала статус офіційного та ексклюзивного постачальника продукції торгової марки AULA в Україну.

Dongguan Suoai Electronics – це китайська високотехнологічна компанія, що розпочала діяльність у 2002 році, у 2006 році стала ОЕМ-партнером НР, а з 2019 року виробляє широкий спектр геймінгової периферії також і для Philips, AOC, Lenovo та багатьох інших відомих брендів. Високий рівень якості продукції та передові технології підтверджені сертифікатами ISO 9001, CE, BSCI, SGS та більш ніж 100 національними патентами.

AULA - власна торгова марка Dongguan Suoai Electronics, яку компанія розвиває з 2010 року.

Кожного місяця Suoai виробляє близько 500 000 клавіатур, 1 200 000 мишей і 800 000 гарнітур, та багато інших аксесуарів, що поставляються по всьому світу.

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