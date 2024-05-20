Проєкт «Чатові онлайн» закликає протидіяти ворожій пропаганді 

20 мая 2024 г., 17:29

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«Чатові онлайн» – це проєкт, який входить до екосистеми BRAMA, створений волонтерами та небайдужими громадянами за підтримки Департаменту кіберполіції, головною ідеєю якого є протидія інформаційній експансії ворога.

Екосистема БРАМА направлена на захист медіапростору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту. Також, метою проєкту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет.

Перш за все соціальний проєкт БРАМА – це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі.

Головна мета проєкту – це очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту.

Вебсайт «Чатові онлайн» розробляється Ukrainian IT HUB за підтримки Акселераційної програми Act to Support проєкту «Фенікс», що виконується Фондом Східна Європа коштом Європейського союзу.

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