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Александр Пацай

Очікування від користувачів

12 апреля 2024 г., 17:45
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Неодноразово стикався з підходом з боку розробників та адмінів, мовляв, користувач розумний, сам розбереться, нема чого для нього там спрощувати та спеціально підлаштовуватися. Справедливості заради, такі експерти трапляються дедалі рідше, але все ж трапляються. (Користувачі, звісно, різні бувають, і з погляду продуктового менеджера найкраще все-таки знати свою аудиторію. Але це окрема велика тема).

Але тут мене вкотре добре зачепило. Я повернув у робочий стан біло-блакитний Power Mac G3 і навіть модернізував його (stay tuned, про це розповім окремо). Звісно ж, як це буває часто з комп'ютерами, які були у використанні давно, там залишається купа додатків, документів тощо. Я зазвичай намагаюся це видаляти не дивлячись. У мене вже були прецеденти, коли я навіщось подивився контент – і потім якийсь час страждав від побаченого. А тут я запустив поштовий клієнт – якийсь древній Outlook, і там не було листів в Inbox, але був один невідправлений лист. Лист було написано в підтримку інтернет-провайдера про те, що інтернет чомусь не працює. Лист, як бачите, не пішов. Цікаво, чому. А ви кажете, що користувач розбереться.

Очікування від користувачів

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