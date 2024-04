Главная » Блоги » Максим Почебут Максим Почебут Пет-проекти як спосіб прокачатися від джуніора до мідла 4 апреля 2024 г., 18:44 +11

голос Tweet Шлях від джуніора до мідла на українському IT-ринку став значно більш тернистим. Бізнес зосередився на пошуку досвідчених спеціалістів, і початківцям важче здобувати досвід і знання, необхідні для кар’єрного бусту. Рішенням проблеми можуть стати пет-проекти в корпоративних навчальних центрах великих IT-компаній. Чи є вихід із замкненого кола для джуніорів в українському IT Нещодавно портал DOU публікував цікаву статистику рекрутингу в українській IT-сфері. Цікава вона насамперед тим, що вперше в історії подібних досліджень кількість вакансій від продуктових IT-компаній перевищила кількість відкритих позицій від сервісного бізнесу. З одного боку, це позитивна новина, адже на думку багатьох продуктова розробка створює більше доданої вартості й, відповідно, приноситиме більше доходів українським підприємцям. Але основною рушійною силою українського IT протягом останніх 20 років був саме сервісний, аутсорсинговий бізнес, і зменшення кількості вакансій у ньому може бути тривожним сигналом для ринку. Особливо тривожним цей сигнал є для початківців, джуніорів. В переважній більшості випадків саме сервісні IT-компанії надавали їм першу роботу, можливість підвищити кваліфікацію у корпоративних навчальних центрах та закріпити навички на реальних проектах. Станом на зараз сервісні компанії й надалі утримують топ-5 місць в рейтингу роботодавців, що наймають найбільше джуніорів. Продуктові компанії зацікавлені майже виключно в зрілих досвідчених спеціалістах рівня middle і вище. Та й у сервісних компаніях кількість вакансій початкового рівня суттєво знизилась. Таким чином, джуніор в сучасному українському IT часто опиняється у замкненому колі. Немає досвіду – не беруть на роботу. А якщо не беруть на роботу – то звідки ж узятися досвіду? Один із можливих сценаріїв – шукати проекти на фрилансі, де джуніор може пропонувати свої послуги за ціною нижче ринкової або взагалі безкоштовно. Проблема з таким варіантом полягає в тому, що фрилансерів зазвичай наймають компанії, в яких немає мети навчати молодих спеціалістів і прокачувати їхні навички, а часто немає і потрібної експертизи для цього. Найбільш реальним сценарієм набуття потрібного досвіду і підвищення свого рівня для джуніорів є спеціальні програми в корпоративних навчальних центрах та пет-проекти всередині IT-компаній. Подібні програми є в різних українських і глобальних компаніях. Хочу поділитися нашим досвідом прокачки джуніорів до мідлів на пет-проектах, який ми реалізуємо на програмі LearnOn в Sigma Software University. Якими бувають пет-проекти і як вони допомагають зростати від джуніора до мідла Пет-проектами часто називають особисті розробки девелоперів, які вони створюють у вільний від роботи час для саморозвитку або власного задоволення. В корпоративному світі пет-проекти це радше тренувальні неприбуткові проекти, на яких можуть навчатися співробітники компанії або студенти корпоративних університетів. В Sigma Software University ми використовуємо пет-проекти саме в такому значенні цього слова. Є два основних типи пет-проектів, на яких ми прокачуємо джуніорів до мідлів. Перший тип – це рішення певного внутрішнього завдання в компанії, найчастіше автоматизація задач або процесів. Тобто щось корисне для внутрішнього вжитку, а не для клієнтів, плюс не надто приорітетне, до чого зазвичай не доходять руки у внутрішньої команди розробки. Інший тип пет-проектів, який в Sigma Software University якраз більш розповсюджений – зовнішні запити від неприбуткових організацій, в яких немає ресурсів на реалізацію сучасних оптимізаційних чи інших IT-рішень. Нерідко до нас звертаються волонтери, держустанови, благодійні фонди та інші nonprofit-організації з проханням допомогти із тим чи іншим проектом. Як соціально відповідальна компанія, ми часто погоджуємося. Але більшість наших спеціалістів задіяні фултайм на клієнтських проектах, тому нерідко до виконання подібних проектів ми залучаємо студентів Sigma Software University, що підвищують у нас свою кваліфікацію або взагалі навчаються з нуля. Це абсолютний win-win – задіяні в проект джуніори мають змогу прокачатися до рівня middle і дати буст своїй кар’єрі, а суспільство чи компанія отримує корисний проект на виході. Одним із таких пет-проектів із соціальною місією для нас було створення сайту для благодійного фонду A-Help. Мета фонду – допомагати населенню Харкова та Харківської області, яке постраждало від військових дій. У фонду був застарілий одномовний сайт-візитка, де не було технічної можливості задонатити напряму. Він був орієнтований на українську аудиторію, а дизайн і логіка сайту не спонукали до залучення грошової допомоги. Створення сайту з додатковими функціями і англійською версією допомогло вирішити нагальні проблеми фонду. Команда, в яку були залучені ментори і студенти Sigma Software University, виконала скоуп робіт, в який увійшли створення UI/UX дизайну, підготовка MVP, тестування, поєднання front-end та back-end частин проєкту, написання проєктної документації та виведення сайту на хостинг клієнта. Водночас варто зазначити, що подібні пет-проекти створюють чимало викликів. Коли одночасно переслідуєш дві мети – зробити класний продукт і прокачати команду джуніорів – є ризик, що одна з них почне провисати, особливо в умовах жорстких дедлайнів. Якщо фокусуватися виключно на навчанні, то є високий ризик, що ви не закінчите проєкт якісно і вчасно. А якщо віддавати пріоритет виконанню проекта, то ви ризикуєте не досягти мети навчити людей і будете змушені невідривно залучати менторів middle- та senior-рівня, що до того ж зробить проект значно дорожчим. Програма Learn On: від джуніора до мідла за чотири місяці Звичайно, джуніори самі по собі не в змозі реалізувати пет-проекти високого рівня від початку до кінця. Тому ми побудували екосистему пет-проектів всередині Sigma Software University, в яку залучили наших найкращих менторів. Вони супроводжують проекти і слідкують за прогресом джуніорів. Sigma Software University вже давно допомагає підвищувати рівень власних кадрів і студентів, які приходять до нас ззовні. Але в 2023 році ми запустили спеціальну програму Learn On, заточену саме під прокачку спеціаліста від джуніора до мідла. Тепер ми використовуємо багаторічний досвід прокачки власних спеціалістів в бізнес-проекті, який допомагатиме зростати джуніорам інших компаній та індивідуальним спеціалістам. Програма дозволяє людям отримати нові знання, реальний робочий досвід і, як результат, нову позицію і вищу зарплатню. Окремо хочу наголосити на тому, що програма працює за популярною на заході моделлю Income Sharing Agreement. Студент сплачує за своє навчання не одразу, а вже тоді, коли за допомогою нашої програми доросте до мідла і отримає бажану позицію. Після цього він поступово розраховується з нами за навчання і тренування, які він здобув на програмі і які дозволили йому досягти нової кар’єрної сходинки. Протягом декількох місяців слухач відраховує певний відсоток від своєї компенсації. Сама програма триває чотири місяці. Перед її початком слухачі проходять скрінінг, серію інтерв’ю, які дозволяють зрозуміти поточний рівень знань джуніора, софт-скіли, рівень розуміння проектів. Кожен окремий домен потребує знання певних фреймворків і на цих співбесідах ми ідентифікуємо, якому рівню відповідає кандидат в .NET, JavaScript або чомусь іншому. Після цього для кожного слухача складається індивідуальний роадмап і надається персональний ментор, який допомагатиме джуніору закривати необхідні прогалини в знаннях і вміннях. Одночасно з цим ми організовуємо для слухача взаємодію з девелоперами, тестувальниками, аналітиками та іншими учасниками команди, що безпосередньо працюють над пет-проектом. Ментор надає індивідуальну підтримку, підказує правильні ресурси, а паралельно все це закріплюється на практиці в межах роботи над проєктом. Запуск чотиримісячних програм відбувається групами, щоб учасники могли прокачувати не тільки технічні навички, а й командну взаємодію та інші софт-скіли. Вся група працює над окремим пет-проектом – звичайно, з залученням менторів. Навчання дуже інтенсивне, учасники групи комунікують із менторами майже щодня, а дві години на тиждень взаємодіють з ним індивідуально. Проєктна взаємодія також відбувається щоденно у віртуальному форматі. Зараз в межах програми Learn On є два потоки: JavaScript і .NET. Надалі плануємо запускати прокачку від джуніорів до мідлів і в інших доменах. Почати вирішили саме з цих технологій, де в нас вже підібрана кваліфікована команда менторів і є відповідні пет-проекти. Наразі в Україні не так і багато компаній, які могли би приділяти час і ресурси подібній прокачці спеціалістів і мають для цього відповідну експертизу. Тому ми готові пропонувати участь у програмі навіть окремим командам із продуктових компаній і стартапів, які хочуть підвищити рівень своїх співробітників. В продуктових компаніях основний фокус все ж на розвитку продукту, бізнес-девелопменті, і створення навчально-тренувальних екосистем лежить десь дуже далеко попереду на шляху їхнього еволюційного розвитку. Ми, в свою чергу, маючи досвід, маючи навички і вміння, можемо запропонувати цей сервіс, і в тому числі для джуніорів, які є в цих продуктових компаніях. Ми відкриті до такої співпраці з іншими IT-компаніями, і я не вбачаю в цьому ніяких проблем з точки зору конкуренції. 