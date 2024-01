Про концепцію EMSO

12 января 2024 г., 16:35

Якщо раніше до засобів РЕБ ставились не так уважно, то сьогодні вже все по іншому. Військово-повітряні сили США нещодавно опублікували нову доктрину для операцій із використанням електромагнітного спектра, що відображає зміни в робочому середовищі.

Документ, опублікований 14 грудня 2023 року викладає концепції, термінологію, ролі та обов’язки, повноваження, операції та важливість спектра для спільних операцій. Хто шукає той знайде, що правда в дуже порізаному вигляді.

Над новим документом працювали з січня 2022 року, коли доктринний центр ВПС США ініціював процес перетворення доктрини, яка спочатку мала концепцію «Електромагнітна війна та операції з використанням електромагнітного спектра» на оновлену «Операції з використанням електромагнітного спектра». Військовим США потрібен неперевершений, наступальний підхід до операцій із використанням електромагнітного спектра (EMSO).

EMSO - це більш всеосяжний термін, який нещодавно намагався використовувати Пентагон, і він враховує наступальні, оборонні та маневрені аспекти військової діяльності, пов’язаної з електромагнітним спектром. США чітко визнали, залежність та стратегічне значення їх озброєння від впливу електромагнітного спектра.

Спочатку помітили, що 155-мм артилерійські снаряди Excalibur із наведенням GPS раптово почали відхилятися від цілі. Далі теж саме почало траплятися з ракетами HIMARS, які раніше практично як скальпель вражали ворога. Нічого дивного тут не має. Ще раз - війна сьогодні це не війна людей, поступово вона переходить на битву дронів, керованих роботизованих турелей, АІ, нейромережі тощо. Ракети які раніше літали з використанням GPS навігації, перестали точно літати. І це не просто так. росіяни почали вибудовувати не тільки фізичну лінію захисту, але й захист та вплив за допомогою електромагнітного спектра.

Я не можу стверджувати, але буваючи у хлопців на фронті мушу визнати, що практично уздовж всієї лінії фронту тягнеться невидима стіна електромагнітних імпульсів, що забезпечує російським військам захист у деяких районах, і це чітко помітно коли ти запускаєш аналізатор спектра.

Вже як рік на моєму столі припадає пилом чернетка Закону про кіберсили, у той час, як комітет Сенату з питань збройних сил хоче розробити стратегію та більш узгоджену інтеграцію ефектів кібер- та електронної війни у військових операціях. Як йдеться в офіційних повідомленнях, комітет Сенату вимагає від Міністерства оборони розробити стратегію «конвергентної кібер- та електронної війни, що ведеться за допомогою розгорнутих військових і розвідувальних засобів, що працюють у радіочастотній області, для забезпечення стратегічних, оперативних і тактичних ефектів на підтримку бойових командирів». Існує значна подібність між ефектами кіберпростору та радіоелектронною боротьбою, особливо на тактичному рівні бою.

Ми також маємо вже оновлену стратегію з кібербезпеки, де також виписано щодо створення відповідних кіберсил, але питання на гальмах. Так ми маємо значну кількість команд, які займаються активною протидією, але всі вони працюють в різних військових установах.

Чи є щось високотехнологічного у тому, що використовує країна агресор? Ні не має. Але постає питання, чому ми маємо так мало замовлень від МО на державні та інші підприємства, щодо виробництва схожих систем активної протидії з використанням електромагнітного спектра.

Питання щодо РЕБ я підіймав ще за часів попереднього міністра та його заступника, щось змінилось? На фронті я цього не бачу. Але і далі буду гризти це питання на Комітеті ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На війні відбувається зараз постійна гра. Одні шукають вільний спектр, щоб використати у ньому кінетичну зброю для більш точного наведення, інші намагаються задавити цей спектр засобами РЕБ. Чи можемо ми використовувати конвергентні підходи, застосувавши засоби РЕБ та кіберпланування? Так можемо. Кіберпланувальники, повинні бути фізично включені в різні штабні підрозділи в бойових командуваннях, щоб надати досвід що до того, як кібер можна включити в їхні операції, наприклад у ротах ударних БПЛА.

Чому я про це кажу, бо вже сьогодні ворог анонсує новий виток розвитку технологій.

У рф були анонсовані дрони-камікадзе «Ланцет», якими управляє нейромережа, розподіляє між дронами цілі та мету для ударів. І це реальна загроза для нас. Це реалії, від яких ми вже нікуди не дінемось, це реалії які кажуть про те, що окрім захисних ліній нам треба будувати свій периметр електромагнітного захисту.

До речі, не все так погано, я думаю, багато хто з вас чув про «ПОКРОВА». Це система об’єктового захисту міст. Але це не фронтові системи, не тактичний рівень.

У звіті Королівського інституту об’єднаних служб (Royal United Services Institute, https://www.rusi.org/), дослідницького центру оборони та безпеки, йдеться про те, що росія розгорнула одну велику систему радіоелектронної боротьби на кожні шість миль уздовж лінії фронту.

«The truck-mounted Shipovnik-Aero is said to have proved especially effective against Ukrainian drones. With a range of six miles, it can block drones and also acquire the coordinates of the pilot’s location, within one metre, in order to direct retaliatory artillery fire». Shipovnik-Aero - це вони так звуть загальним терміном комплекси РЕБ росіян, типу красуха, репелент, житель тощо.

Але при цьому, ті ж аналітики, які досліджують війну на території України, констатують факт, що наші військові, досить вдало розгортають на лінії фронту аналізатори спектра, щоб визначити, які частоти поблизу заглушені. Для того, щоб зменшити втрати безпілотних літальних апаратів. Про ці системи вже розповідав главком.

Чи можуть нам допомогти партнери надавши свої засоби БПЛА та РЕБ? Процитую пана Хеміша де Бреттона-Гордона, колишнього командувача НАТО. У США діє заборона на експорт пристроїв електронної боротьби, які контролюються Державним департаментом через побоювання, що їхні технології потраплять до рук ворога. Крім того, "є ціна, яка змусить київську армію воювати зовсім по-іншому".

Мені складно давати оцінку, деяким технічним системам про які каже поважний пан. Але я мушу не погодитись з його цитатою: «Згідно з повідомленнями, Україна використовувала дрони FPV вартістю всього $260 для знищення російських танків. Тим часом БПЛА Watchkeeper, яким керують британські військові, коштує мільйони фунтів, але має вбудовані засоби електронної боротьби». Було б цікаво «перевірити» ці засоби під дією нашого РЕБ. Але про це я зможу написати після війни. До речі, багато питань і до РЕБ.

Технології повинні займати перше місце в списку закупівель МО. Вже не є чимось дивним, що весь світ спостерігає за війною в Україні за допомогою дронів. Та по різному має трактування хто у цій війні має перевагу. Відео створюють більш масштабні наративи та є ще одним способом впливу України та росії на громадську думку світу, та наших партнерів.

Стейсі Петтіджон з Business Insider сказав про це так: «Це частина пропагандистської та інформаційної війни, у якій кожна сторона намагається зменшити волю свого супротивника до боротьби». Тому так друзі мої, нам потрібно таких відео багато, скрізь на всіх ресурсах. Де чітко буде всім зрозуміло, що ми маємо перевагу.

Український безпілотник, що летів високо над білосніжним пейзажем, помітив групу російських військ, що йшли вздовж лісу десь біля охопленої війною Авдіївки. Маленький бомбардувальник націлився на одного солдата, скинувши вибухівку. Деякі дрони скидають смертоносні вантажі на своїх ворогів, тоді як інші вибухають при зіткненні, влітаючи прямо в танки, бронемашини та вантажівки, серед інших цілей. Це можуть бути й наші танки та автівки. Саме тому, я на всіх нарадах кажу про те, що як тільки танк, автівка виходить з конвеєра відновлення, вона повинна вже бути оснащена засобами тактичного РЕБ малого радіуса дії.

Поки безпілотники літають з обох сторін, світ продовжуватиме отримувати безперервний потік кадрів війни. І це свідчить про те, що або РЕБ неефективний, або його не має, або ми навчились працювати з їх РЕБ. Це знову питання часу коли вони перелаштуються. Особисто мені хочеться, щоб це були кадри суто від наших хлопців де знищується ворожа техніка та солдати.

