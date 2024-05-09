9 мая 2024 г., 19:24

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KISS («Keep it simple, stupid») - принцип проектування. Він стверджує, що більшість систем працюють краще всього, якщо вони залишаються простими, а не ускладнюються. Простота має бути однією з ключових цілей, слід уникати непотрібної складності.

Принцип вперше був сформульований у середовищі авіаконструкторів, потім набув розповсюдження і активно використовується в різних видах діяльності, зокрема у розробці програмного забезпечення. Він універсальний, так само, як Лезо Оккама («сутності не повинні примножуватися без необхідності») чи Ощадливе виробництво (lean production).

У серверному бізнесі це стосується ринкового позиціонування, технологій, компонентної бази, модельних рядів, аналізу відповідності до завдань, організації постачань, сервісного супроводу.

Мало що так дратує, як розрив між обнадійливими обіцянками (overpromise) і недовиконанням (underdeliver). Постачальник спокушає покупців товстим каталогом продуктів, а на практиці виявляється, що більшу частину неможливо отримати в найближчому майбутньому. Або можливо з застереженнями, на неприйнятних умовах. Паркани країни обклеєні пропозиціями, за якими немає навіть дров, не те що серверів. Кажуть, «лідогенерація передує продажам», що головне - чимось зачепити клієнта. Які зачіпки - такі клієнти.

Перевантажують проєкти зайвими сутностями. Наполягають на унікальності виробів, прив’язують до себе замовника вендор-залежністю. Або навпаки, цілують клієнта нижче спини, догоджаючи всім його примхам, що суперечать задачі та здоровому глузду.

KISS - це не про ніжні поцілунки, а про цінності. Простота забезпечує конкурентоздатність.

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