Chromebook Plus отримує оновлення вбудованого AI з Gemini для фотографій та письма

29 мая 2024 г., 9:35

0

Tweet

За повідомленням Google, лінійка ноутбуків Chromebook Plus на базі ChromeOS цього виробника отримала оновлення вбудованого штучного інтелекту Gemini, який допоможе користувачам писати, редагувати та покращувати фотографії.



Уся лінійка Chromebook отримала нові функції, які допоможуть користувачам краще використовувати свій телефон, контролювати календар і бути більш продуктивними.



Нагадаємо, у жовтні Google випустила Chromebook Plus - потужнішу лінійку ноутбуків сімейства Chromebook, здатну працювати з функціями штучного інтелекту завдяки поліпшеному апаратному забезпеченню. Нові пристрої призначені для підтримки операцій AI, зокрема найпотужнішої великої мовної моделі Google Gemini.



У Chromebook Plus з'явилася функція «Допоможи мені написати», яка використовує можливості штучного інтелекту для допомоги користувачам у доборі правильних слів, хоч би де вони писали - на сайті, у документі, PDF-формі або у вебдодатку, встановленому на ноутбуці.



«Функція “Допоможи мені написати” допоможе або створити текст з нуля, використовуючи підказку, або переписати наявний текст, зробивши його більш формальним, коротким або взагалі перефразувавши його - варіанти безмежні», - сказав Джон Малетіс (John Maletis), віцепрезидент підрозділу ChromeOS у Google.



Повідомляється, також Magic Editor з'явиться в Google Photos на Chromebook Plus. Раніше він був доступний тільки на Android для пристроїв Google Pixel. Цей інструмент являє собою фоторедактор, який дає змогу користувачам обвести об'єкт, який вони хочуть відредагувати, і він визначить його в сцені. Потім вони можуть утримувати та перетягувати його, щоб змінити положення. Користувачі також можуть використовувати жести, щоб стиснути або збільшити розмір зображення.



Редактор може давати користувачам контекстні пропозиції щодо поліпшення освітлення і фону, даючи їм змогу покращувати свої фотографії кількома клацаннями миші. AI доповнює інші вже анонсовані функції, включно з Magic Eraser, який може видалити з фотографії докучливих або людей, що заважають, лінії електропередач або інші об'єкти.





Gemini Chat, чат-бот Google, також з'явиться на робочому столі Chromebook Plus із новим оновленням. Досить знайти на полиці синій символ «зірка» і натиснути на нього. Запуститься інтерфейс чату, і можна буде ставити запитання Gemini.



Щоб відкрити новим користувачам Chromebook Plus доступ до цих та інших нових функцій, Google пропонує безоплатний тарифний план Google One AI Premium на 12 місяців. План включає Gemini Advanced, який надає доступ до Gemini 1.5 Pro, найбільш передового LLM нового покоління від Google з контекстним вікном на 1 мільйон токенів. З його допомогою користувачі можуть завантажувати документи Google Docs, PDF та інші документи для складання резюме, відповідей і відгуків. Сервіс також надає до 2 ТБ дискового простору, щоб зберігати всі необхідні документи в хмарі.



Після закінчення безоплатного року вартість Google One AI Premium становитиме $19,99 на місяць.



Усі Chromebooks отримають нові функції, включно з простим налаштуванням із телефонами Android. Користувачам більше не доведеться запам'ятовувати довгі паролі для входу у свої мережі Wi-Fi та акаунти Google. Тепер можна засканувати QR-код, і телефон передасть облікові дані для Wi-Fi та Google, щоб налаштувати Chromebook.



Новий вбудований вигляд для Google Завдань тепер дає змогу користувачам позначати справи прямо за датою в правому нижньому кутку головного екрана. Це означає, що якщо користувачі додавали завдання з додатків і пристроїв робочого середовища Google, вони можуть з легкістю повторити їх прямо зі свого Chromebook.



У Chromebook тепер є вбудований інструмент для захоплення екрана, який дає змогу автоматично зберігати записи у форматі GIF. Це дасть змогу користувачам створювати демонстраційні або реакційні GIF-файли, щоб швидко і легко пояснювати те, що відбувається на екрані, для інструкцій або техпідтримки. А інші користувачі, які захоплюються цим, можуть створювати кумедні меми.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365