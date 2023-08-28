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ІТ-бізнес долучиться до відновлення підприємництва в українському Криму

28 августа 2023 г., 10:35

SoftServe, Luxoft, Sigma Software, SQUAD та інші ІТ-компанії учасниці асоціації ІT Ukraine підписали меморандум про співпрацю та партнерство представників бізнесу заради відновлення та розвитку підприємництва на Кримському півострові.

Головна мета – перетворити Крим на глобальний інноваційний хаб: забезпечити відновлення ІТ-індустрії півострова; створити нові робочі місця; розвивати підприємництво та залучати інвестиції; сприяти загальному розвитку регіону.

ІТ-бізнес готовий зробити свій внесок у відновлення та розвиток Криму після його реінтеграції. Охочі долучитися до ініціативи, можуть ознайомитись з текстом меморандуму на платформі We Build Crimea.

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