Український ІТ-аутсорс – 300 тис. міленіалів та 7 млрд дол. доходу

Результати щорічного дослідження про стан української індустрії ІТ-аутсорсингу за підсумками 2023 року «Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT» представила асоціація IT Ukraine разом з партнерами. Як ми вже писали, минулого року експортна виручка від ІТ-послуг вперше продемонструвала негативну динаміку та зменшилася на 8,5% до 6,7 млрд дол. До цього принаймні протягом останніх десяти років експорт ІТ-послуг щорічно зростав у середньому на 18,7%, досягнувши у 2022 році рекордного показника у 7,3 млрд дол. Втім навіть під час повномасштабної війни галузь забезпечує 4% від ВВП, 41% в структурі сервісного експорту та більш як 13% всього українського експорту. Більше дає тільки агропромисловий комплекс – 43%.

Провідним імпортером українських ІТ-послуг традиційно залишаються Сполучені Штати – 2,6 млрд дол. за підсумками 2023 року. Приблизно стільки ж забезпечують клієнти з наступних 8 країн в рейтингу – Мальти, Великобританії, Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Швейцарії, Польщі та Естонії.

Як зазначають дослідники, ІТ-ринок в Україні має специфічну структуру, оскільки ІТ-компанії часто складаються з багатьох юридичних осіб, створених для різних сфер діяльності або навіть для окремих продуктів. Через це визначити точну кількість ІТ-компаній складно. Втім минулого року наявних юридичних осіб, що надають ІТ-послуги, налічувалося близько 8 тис., а кількість власне IT-компаній точно перевищила 2 тис. (від 2150 до понад 2300, за різними оцінками). При цьому три чверті з них складають порівняно невеликі підприємства, що мають у штаті до 50 працівників.

З погляду спеціалізації структура ринку виглядає наступним чином. Найбільша частка українських ІТ-компаній – 234 одиниць (що відповідає 14% від загальної кількості), розробляють програмне забезпечення для підвищення продуктивності бізнесу. Практично стільки ж – 230 (13,7%) – фокусуються на маркетингових технологіях та медіа. До першої п’ятірки також входять розробки для фінансової та страхової сфер (167, 10%), охорона здоров’я та добробут (119, 7,1%), електронна комерція та ритейл (113, 6,7%).

ІТ-спеціаліст в Україні може співпрацювати з компаніями трьома способами – найманий працівник, ФОП та Gig-контракт (Diia.City). Кожен з них має свої особливості та переваги як для людини, так і для компанії. З огляду на те, що зайнятість в індустрії зазвичай є проєктною, більшість ІТ-спеціалістів надають перевагу співпраці з компаніями як фізичні особи-підприємці, а не як штатні працівники. Загальна кількість зайнятих в українській індустрії ІТ-аутсорсингу за підсумками 2023 року оцінюється у 346 тис. фахівців. І цей показник трохи збільшився навіть торік.

Три чверті українських айтівців – чоловіки, стільки ж не мають дітей. Втім одружених майже половина – 42%. Чотири п’ятих – це молодь у віці від 21 до 35 років. Переважна більшість (87%) має вищу освіту, та приблизно стільки ж володіють англійською на середньому рівні та вище.

Ознайомитись з повною версією «Digital Tiger: the Power of Ukrainian IT» можна за посиланням. Дослідження розроблено ІТ Ukraine Association та агенцією візуальних комунікацій Top Lead за підтримки «Мінцифри». Генеральні партнери дослідження – Ukrsibbank та Payoneer.

