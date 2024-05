Главная » Статьи ASUS презентувала свій перший Copilot+ PC Автор – Тимур Ягофаров , 23 мая +22

голоса Tweet Онлайн-презентація Next Level. AI Incredible команії ASUS була присвячена новому поколінню комп’ютерів зі штучним інтелектом. Його першим представником став ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507), який працює на основі процесорної платформи Snapdragon X Elite і є системою Copilot+ PC з функціями штучного інтелекту Windows. «Випускаючи свій перший Copilot+ PC, ми даємо початок нової ери персональних комп’ютерів. Вихід нашого першого комп’ютера на платформі Snapdragon X Elite є для нас важливою віхою. Ми віримо, що такі пристрої є майбутнім ринку споживчих ПК і докорінно змінять те, як ми будемо працювати, вчитися, творити й грати», зазначив співголова ASUS С.Й. Сю (S.Y. Hsu), відкриваючи подію. Він повідомив, що ASUS пристрасно захоплена інноваціями, і одним з основних напрямків її діяльності є забезпечення повсюдного доступу до штучного інтелекту для розширення можливостей кожного. «Наша мета - створити світ, у якому кожен зможе використовувати можливості інтелектуальних персональних обчислювальних технологій для поліпшення свого повсякденного життя, - підкреслив пан Сю. - ASUS VivoBook S15 ідеально втілює це бачення. У ньому реалізовано найсучасніші функції штучного інтелекту, які передбачають ваші потреби та автоматизують виснажливі завдання. Тепер ви можете зосередитися на тому, що дійсно важливо, чи то створення захопливого контенту, чи то ефективна спільна робота, чи то просто безмежні розваги». Презентація ASUS відбулася невдовзі після онлайн-заходу Microsoft, на якій офіційно було представлено повний спектр нових можливостей і стандартів Windows для комп'ютерів Copilot+ PC, тому гостями заходу Next Level. AI Incredible були представники корпорацій Microsoft та Qualcomm Technologies. С.Й. Сю: «Наша мета - створити світ, у якому кожен зможе використовувати можливості інтелектуальних персональних обчислювальних технологій для поліпшення свого повсякденного життя» Крістіано Амон (Cristiano Amon), президент і генеральний директор Qualcomm, заявив, що радий співпраці його компанії та ASUS. «Ми працюємо разом, щоб запропонувати споживачам і підприємствам найкращі в галузі інновації. І наша остання спільна робота - найкраща з усіх», зазначив він. Він підкреслив, що ASUS VivoBook S15 - один із перших комп'ютерів на базі Snapdragon X Elite. X Elite - це революційна обчислювальна платформа, яка змінить уявлення про преміальні ПК на базі Windows нового покоління, забезпечуючи найшвидший у світі NPU для ноутбуків з AI-продуктивністю до 45 TOPS, а також неперевершені можливості підключення, високопродуктивне оброблення даних із низьким енергоспоживанням і час автономної роботи протягом усього дня. Gen AI також може працювати на пристрої повсюдно. Завдяки цьому контексту в реальному часі AI-додатки можуть бути більш персоналізованими, забезпечуючи користувачеві підвищену чуйність, точність, надійність і зручність використання, а також підвищену конфіденційність. «Продуктивність відроджується завдяки Snapdragon X Elite. Я з нетерпінням чекаю продовження співпраці з ASUS, щоб вкласти дивовижні інновації в руки користувачів», підсумував Крістіано Амон. Крістіано Амон: «Продуктивність відроджується завдяки Snapdragon X Elite. Я з нетерпінням чекаю продовження співпраці з ASUS, щоб вкласти дивовижні інновації в руки користувачів» Марк Лінтон, віцепрезидент Microsoft з партнерських продажів пристроїв, продовжив: «Я радий бути тут сьогодні разом із компанією ASUS, яка презентує першу модель із нової лінійки ПК із Windows Copilot Plus - VivoBook S15. Наша десятирічна співпраця з ASUS призвела до появи чудових інновацій та пристроїв у різних категоріях. Компанія ASUS впровадила інноваційні технології Windows у знімні ноутбуки «два в одному», випустивши TransformerBook». Він нагадав, що в партнерстві ASUS і Microsoft розширили межі для геймерів, створивши тонкі, легкі та потужні ноутбуки ROG Zephyrus. Вони також забезпечили інноваційну продуктивність OLED-екранів у всіх пристроях ZenBook і VivoBook. «А завдяки тому, що ПК на базі Windows тепер є ПК зі штучним інтелектом, ми можемо не тільки забезпечити революційну продуктивність, продуктивність і безпеку, а й вбудувати нові потужні можливості штучного інтелекту прямо в ПК», - заявив Марк Лінтон. «ПК Windows Copilot Plus - це найшвидші та найінтелектуальніші ПК Windows. Я радий відзначити сьогоднішню презентацію пристрою ASUS VivoBook S15, що вирізняється неймовірною портативністю завдяки тонкому суцільнометалевому корпусу преміумкласу, неймовірною якістю звуку, OLED-дисплеєм ASUS Luminar, неймовірною продуктивністю і часом автономної роботи, і, звісно, неймовірною потужністю штучного інтелекту. Завдяки платформі Snapdragon X Elite і новітнім функціям та інструментам штучного інтелекту Microsoft і ASUS, ASUS VivoBook S15 дасть вам змогу втілити в життя всі свої творчі здібності», - підсумував Марк Лінтон. Варто зазначити, що лінійка ASUS VivoBook S позиціюється виробником, як відмінний помічник мобільних користувачів. Тому вона першою в арсеналі ASUS отримала апаратну платформу Qualcomm Snapdragon X Elite і Snapdragon X Plus. Вбудований у неї нейронний процесор (NPU) Qualcomm Hexagon з продуктивністю 45 TOPS, дає змогу виконувати найновіші функції штучного інтелекту Windows 11, що забезпечують персоналізований користувацький досвід просто з коробки. Марк Лінтон: «А завдяки тому, що ПК на базі Windows тепер є ПК зі штучним інтелектом, ми можемо не тільки забезпечити революційну продуктивність, продуктивність і безпеку, а й вбудувати нові потужні можливості штучного інтелекту прямо в ПК» Наприклад, за допомогою інноваційної функції Recall ви можете просто описати свій спогад про документ або файл, і вона миттєво знайде його для вас. Або ви можете розкрити свій творчий потенціал за допомогою CodeCreator, який генерує твори мистецтва з тексту та малюнків. Крім того, з ASUS VivoBook S15 відеодзвінки матимуть професійний вигляд за допомогою функціональності розмиття фону. А підвищити якість цифрового спілкування в будь-якому місці та в будь-який час можна за допомогою функції перекладу субтитрів у реальному часі. Цей універсальний інструмент не тільки підтримує віртуальні конференції, перекладаючи кожне вимовлене слово кількома мовами в режимі реального часу, а й здійснює переклад у реальному часі для різних відеоформатів. Функція Live Caption Translation підходить для проведення вебінарів, міжнародних командних зустрічей і будь-яких інших багатомовних заходів, заснованих на відео. Для геймерів ASUS VivoBook S15 пропонує технологію Auto Super Resolution, яка забезпечує високу чіткість зображення в реальному часі, роблячи кожну ігрову сесію захопливою та візуально приголомшливою. Але інновації не обмежуються лише програмним забезпеченням. Так в ASUS VivoBook S15 є спеціальна клавіша Copilot, що забезпечує оперативний доступ до інтелектуального помічника одним натисканням. Таким чином, можливості штучного інтелекту виявляються завжди під рукою, щоб поліпшити робочий процес і спростити цифрове життя. На це націлений новий фірмовий застосунок StoryCube, який пропонує зручний спосіб управління цифровими активами користувача. За допомогою асистента AI можна сортувати, редагувати, керувати та експортувати відзняті RAW-файли. При цьому доступна функція імпорту цифрових активів з локального або хмарного сховища, з усіх пристроїв, з яких велося знімання. У ній підтримується пошук цифрових активів за ім'ям, тегом, пристроєм, місцем розташування або навіть за часовою шкалою. Крім того, за допомогою функції «Удати» завжди можна легко згадати, де ви були і які спогади для вас найцінніші. Крім того, за допомогою розпізнавання на основі штучного інтелекту та сцен штучного інтелекту, що дають змогу сортувати та групувати цифрові файли людей, можна легко знайти людину або місце. Функція автоматично виявляє і класифікує схожі файли за теками. Варто також відзначити AI-кліп, який без зусиль створює моменти, колекції та редагує зображення. При розробці нового рішення велику увагу було приділено забезпеченню конфіденційності. Для цього штучний інтелект інтегрували в камеру Asus AI Sense Camera, завдяки чому вона може інтелектуально відстежувати присутність користувача. Вона автоматично приглушується, коли він відвертається, що дає змогу зосередитися на перерваному дні, коли це необхідно. А адаптивний замок забезпечує безпеку особистого простору, блокуючи його, коли користувач відходить. Це не тільки підвищує безпеку, а й сприяє енергоефективності. Серед можливостей тонкого ноутбука Asus Vivo S15 була відзначена його продуктивність, заявлена як найкраща у своєму класі, оскільки вона до 80% перевищує пікову продуктивність у багатоядерному режимі, як порівняти з процесорами Apple M3. Ця підвищена продуктивність дає змогу справлятися з вимогливими завданнями, збільшує мобільність і чудовий час автономної роботи. Завдяки TDP процесора до 45 Вт, оперативній пам'яті до 32 ГБ і місткому твердотілому накопичувачу об'ємом 1 ТБ Asus Vivo S15 готовий до швидкого створення контенту та дає змогу користувачам впоратися з повсякденними завданнями або зануритися у творчість та ігри на ходу. У поєднанні зі стеком штучного інтелекту це дає змогу розробникам швидко розкрити весь потенціал AI. Швидкий і стабільний Wi-Fi дуже важливий для мобільних користувачів. Відзначено підтримку в новинці Wi-Fi 7 і технології Qualcomm FastConnect 7800. Завдяки надшвидкій швидкості, що в 4,8 раза перевищує швидкість попередніх поколінь, вона автоматично під'єднується до найсильнішого сигналу й ефективно використовує доступну смугу пропускання, забезпечуючи плавне потокове відтворення, легке виконання завдань і блискавичне завантаження.

Asus Vivobook S15 у конфігурації із процесором Snapdragon X Elite, 16 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 1 ТБ буде доступний за ціною від $1299 при оформленні попереднього замовлення на сайті Asus.com А широкі можливості під'єднання новинки забезпечуються за допомогою двох портів USB4 з технологією швидкого заряджання, в оснащенні також два USB 3.2 Gen 1 Type-A, вихід HDMI 2.1, картридер microSD і комбінований аудіороз'єм. Акумулятор місткістю 70 Вт∙год забезпечує до 18 годин продуктивної автономної роботи або розваг, а також підтримує функцію швидкої зарядки та технологію ASUS USB-C Easy Charge для заряджання практично від будь-якого адаптера живлення. У дорозі Asus Vivo S15 позбавить від зайвих пристосувань, як-от адаптер і миша: великий та більш інтелектуальний тачпад стане порталом для плавної та інтуїтивної навігації. Крім просторого дизайну, цей тачпад дає змогу керувати розумними жестами Asus, чи то регулювання звуку, чи то оптимізація яскравості екрана, чи то керування відтворенням відео. Він розуміє жести, роблячи цифровий досвід плавним і легким. ASUS Vivobook S 15 надає чудові можливості для продуктивної роботи, творчості й розваг завдяки 15,6-дюймовому OLED-дисплею ASUS Lumina з роздільною здатністю 3K і частотою оновлення 120 Гц. Він відтворює високоякісне зображення з надзвичайно високою деталізацією і реалістичними кольорами. Цей дисплей сертифікований за стандартом VESA DisplayHDR True Black 600, займає 89% площі панелі, має час відгуку 0,2 мс і відтворює 100% відтінків кінематографічного колірного простору DCI-P3. Він також сертифікований лабораторією TÜV Rheinland як такий, що забезпечує низький рівень синього світла, сприяючи комфорту для очей, а технологія ASUS OLED Care дбає про його довговічність. Доповнює цей дисплей аудіосистема, сертифікована Harman Kardon, з підтримкою багатовимірних ефектів Dolby Atmos. Asus Vivo S15 забезпечує особливо динамічний і захватний звуковий ландшафт, тому що дозволяє збільшити гучність звуку в 5 разів завдяки інтелектуальному підсилювачу та технології Asus Audio Booster. Функція Live Caption Translation підходить для проведення вебінарів, міжнародних командних зустрічей і будь-яких інших багатомовних заходів, заснованих на відео Клавіатура з однозонним RGB-підсвічуванням, яке можна персоналізувати за допомогою функції Dynamic Lighting в Windows 11, дозволяє користувачам створювати ефекти, що відповідають їхній індивідуальності й настрою. Окрема клавіша Copilot призначена для швидкого доступу до інструментів Windows, що працюють на основі штучного інтелекту, а великий інтелектуальний тачпад забезпечує легку навігацію та розширений робочий простір. За допомогою інтуїтивно зрозумілих жестів користувачі можуть легко керувати різними завданнями, від регулювання звуку до оптимізації яскравості екрана й відтворення відео. На закінчення презентації було повідомлено, що новий ноутбук Asus Vivobook S15 у конфігурації із процесором Snapdragon X Elite, 16 ГБ оперативної пам'яті та вбудованим сховищем на 1 ТБ буде доступний за ціною від $1299 при оформленні попереднього замовлення на сайті Asus.com.

