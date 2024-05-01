Обсяг українського IT-експорту у I кварталі зменшився на 5% у річному зіставленні

1 мая 2024 г., 14:35

У березні обсяг IT-експорту збільшився на 9% і становив 565 млн дол., за даними Національного банку України. Це на 5,8% або ж 35 млн дол. менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у березні цього року склала 1,44 млрд дол., що на 4% більше порівняно з лютим. Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг склала 39,2% – на 4% менше, ніж у березні 2023 року.

«За перший квартал сукупна експортна виручка ІТ-послуг становила майже 1,59 млрд дол. Це на 5% менше ніж в аналогічний період торік. У доларовому еквіваленті різниця складає 84 млн. Усе ще є ризик, що падіння триватиме. Адже критичні для нормального функціонування галузі проблеми досі не вирішені», – вважає Степан Веселовський, CEO «Львівського ІТ Кластера».

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365