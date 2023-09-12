Diweave розширює асортимент MediaRange для забезпечення енергонезалежності

12 сентября 2023 г., 15:35

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Компанія Diweave, ексклюзивний дистриб’ютор MediaRange, повідомила про доступність зі складу асортименту продукції виробника для забезпечення енергонезалежності.

До лінійки MediaRange входить широкий спектр універсальних мобільних батарей. Серед них слід відзначити моделі MR751 місткістю 5200 мА*год та MR 752 на 8800 мА*год, які можна використовувати ще і як портативний ліхтарик. Пристрої мають цифрову індикацію рівня заряду.

Найбільшою популярністю користуються моделі MR 756 (20000 мА*год) та MR754 (25000 мА*год) з підтримкою USB-C Power Delivery та Quick Charge, які мають потужність 22,5 Вт.

Цікаве рішення — ліхтарик MR735, який також можна використовувати як універсальну мобільну батарею, оскільки її місткість 1800 мА*год.

Оригінальну функціональність має настільна лампа с акумулятором MROS502. Крім забезпечення освітлення зі світловим потоком 250 лм та зі зміною кольору світла, цей пристрій відображає час, дату та температуру, а також має функцію будильника.

Нагадаємо, що компанію MediaRange було засновано 20 років тому. Спочатку виробник концентрувався на випуску носіїв інформації - CD, DVD та Blu-ray дисків. Потім портфель було розширено USB-накопичувачами, картами пам’яті SD та SSD. Сьогодні продуктова лінійка також включає кабелі для комп’ютерної техніки та споживчої електроніки, універсальні мобільні батареї, лампи, акумулятори.

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