Lian Li оновила системи рідинного охолодження

15 сентября 2023 г., 12:25

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Компанія Diweave, офіційний дистриб’ютор Lian Li в Україні, представила оновлену лінійку систем рідинного охолодження Lian Li Galahad II Trinity, яка складається з моделей Galahad II Trinity, Galahad II Trinity SL-INF та Galahad II Trinity Performance. Як повідомляється, нові кулери пропонують високоякісне охолодження процесорів та оригінальний дизайн водоблоку з варіативністю зміни його зовнішнього вигляду. У комплекті постачання передбачені три взаємозамінні конструкції, кожна з яких має унікальний вигляд, а їх конструкція передбачає два кільця підсвітки, якими можна індивідуально керувати за допомогою фірмового програмного забезпечення.



На всіх радіаторах систем охолодження Galahad II Trinity використовуються поворотні на 360 градусів і нахилені на 45 градусів фітинги, що полегшує розміщення шлангів СРО при монтажі.



Виробник зазначає, що переробив та посилив конструкцію водоблоку в СРО Galahad II Trinity для запобігання протіканню, а також, з метою підвищення продуктивності. Відстань між мідним контактним майданчиком водоблоку та каналами для руху рідини всередині збільшена для запобігання накопиченню осаду. Самі ребра каналів стали вищими. Також перероблено центральний внутрішній канал водоблоку задля зниження турбулентності потоку рідини. Діаметр крильчатки помпи збільшено з 31,4 до 36 мм. Крім того, тепер вона має не 5, а 7 лопаток для забезпечення більш інтенсивної циркуляції рідини всередині контуру.



СРО Galahad II Trinity та Galahad II Trinity SL-INF доступні в розмірах 240 мм та 360 мм. В комплект постачання входять радіатор товщиною 27 мм та 120-мм ARGB-вентилятори на гідродинамічних підшипниках, що мають товщину 25 мм у моделі Galahad II Trinity й UNI FAN SL120 INFINITY зі швидкістю до 2100 об/хв та незвичним дизайном у моделі Galahad II Trinity SL-INF. Максимальна швидкість роботи помпи системи охолодження Galahad II Trinity становить 3200 об/хв.



Модель Galahad II Trinity Performance у свою чергу пропонується тільки в одному типорозмірі - 360 мм. У комплект постачання входить радіатор товщиною 32 мм і три 120-мм вентилятори UNI FAN P28 товщиною 28 мм. Вони мають два режими роботи. У тихому режимі вони працюють на швидкості до 2300 об/хв, створюючи повітряний потік до 81,54 CFM та рівень шуму до 32,1 дБА. У продуктивному режимі їх максимальна швидкість збільшується до 3000 об/хв. В цьому випадку вони створюють повітряний потік до 108,29 CFM та створюють рівень шуму до 39,9 дБА. Помпа системи рідинного охолодження Galahad II Trinity Performance працює зі швидкістю до 4200 об/хв.



Компанія Diweave повідомляє, що новинки від Lian Li вже є в наявності на складі - ціни на охолоджувачі Galahad II Trinity починаються від 5999 грн.

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