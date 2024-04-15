Diweave презентує нові продукти AULA

15 апреля 2024 г., 15:35

За повідомленням Diweave, офіційного та ексклюзивного постачальника продукції торгової марки AULA в Україну, лінійка ігрових гарнітур виробника поповнюється моделлю AULA S6. Вона забезпечує три типи підключення: бездротове з'єднання 2,4 ГГц за допомогою комплектного USB-приймача, універсальне Bluetooth 5.2 або дротове підключення через класичний аудіо роз'єм 3,5 мм.

Вага гарнітури 175 грам, що дозволяє використовувати її без дискомфорту протягом довгих годин ігрових чи робочих сесій. Ергономічні амбушури з тканини забезпечують тактильно приємні відчуття та покращену циркуляцію повітря.

AULA S6 також оснащена вбудованим мікрофоном, який забезпечує чітку передачу голосу під час дзвінків або використання голосових команд.

AULA S6 буде доступна в чорному та білому кольорах по рекомендованій роздрібній ціні 1199 грн з квітня 2024 року.

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