Diweave презентує нові продукти AULA

Вага гарнітури 175 грам, що дозволяє використовувати її без дискомфорту протягом довгих годин ігрових чи робочих сесій. Ергономічні амбушури з тканини забезпечують тактильно приємні відчуття та покращену циркуляцію повітря.
AULA S6 також оснащена вбудованим мікрофоном, який забезпечує чітку передачу голосу під час дзвінків або використання голосових команд.
AULA S6 буде доступна в чорному та білому кольорах по рекомендованій роздрібній ціні 1199 грн з квітня 2024 року.
Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365
|+55
голосов