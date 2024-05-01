1 мая 2024 г., 17:25

Євросоюз відкрив розслідування щодо Meta за нездатність припинити спрямовану дезінформацію. Розслідування ведеться в рамках нового Digital Services Act і стосується масштабної кампанії, під час якої створювали клони засобів масової інформації, що наповнювалися пропутінським контентом і просувалися в соцмережах.

Згідно з DSA, онлайн-платформи повинні перешкоджати поширенню шкідливого і небезпечного контенту. За невиконання цих вимог компанію можуть оштрафувати аж до 6% глобального обороту.

Втім навряд чи під час розгляду з'ясується щось цікаве – це вам не антимонопольне розслідування. Навряд чи Марк Закерберг писав команді модераторів щось на кшталт «Не баньте кремлівських ботів, вони генерують вірусний контент, який тільки вчора приніс нам мільярд доларів».

Facebook etc може потрапити під санкції ЄС за потурання кремлівській пропаганді

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