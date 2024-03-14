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Платформа Core Skills 2.0 сприятиме актуалізації навчальних програм з ІТ-дисциплін

14 марта 2024 г., 14:25
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Платформа Core Skills 2.0 сприятиме актуалізації навчальних програм з основних ІТ-дисциплін

Асоціація IT Ukraine повідомляє про запуск розробленої лідерами індустрії платформи Core Skills 2.0 для викладачів і студентів з темами, тестами та задачами з основних ІТ-дисциплін. Мета проєкту – створення практичних рекомендацій ІТ-галузі для фундаментальних навчальних дисциплін галузі знань «12: Інформаційні технології». Для викладача – це ресурс для актуалізації навчальних програм та деталізації результатів навчання. Для студента – інструмент перевірки знань відповідно до вимог ІТ-індустрії.

Платформа надає перелік модулів та тем, які рекомендовано ІТ-спільнотою як важливі для ІТ-спеціаліста. Запропоновано новий рівень деталізації результатів навчання, які корисні як викладачу, так і студенту. Викладач може використати рекомендації від індустрії для вдосконалення програми навчання, а студент може вже з першого курсу працювати над побудовою успішної карʼєри в ІТ і орієнтуватись на вимоги фахівців-практиків.

Реалізація проєкту продовжується і передбачає доповнення платформи тестами та задачами, а також новими дисциплінами для перевірки компетенцій студентів та випускників ЗВО з отриманням відповідного сертифікату.

До проєкту Core Skills 2.0. долучились компанії-партнери: EPAM, GlobalLogic, Luxoft, COAX Software, Softserve, Go IT та Mate academy. Проєкт реалізується за підтримки «Міністерства цифрової трансформації України» та «Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».

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