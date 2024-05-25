Intel Xeon E засидівся, вважає AMD

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AMD вирішила «легалізувати» свою присутність на ринку робочих станцій та серверів початкового рівня.

Представлена лінійка AMD EPYC 4004, яка за технічними характеристиками повторює процесори Ryzen 7000 серії, використовує ту саму мікроархітектуру Zen 4 і сокет АМ5. Хоча серверні платформи під процесори Ryzen давно продаються, а AMD ніколи не обмежувала застосування памʼяті ECC, офіційної підтримки серверних ОС з боку AMD досі не було. Відповідних домагань серверних вендорів на шматок пирога також. Тепер є.

Назва нової серії немов натякає на первістка «конкурента по життю» - мікропроцесор Intel 4004. Ніби AMD EPYC 4004 - це подзвін по молодшенькому Intel Xeon E.



AMD EPYC 4004 проти Intel Xeon E-2400

«Перевзуті» процесори мають від 4 до 16 ядер, 128 МБ кеш-пам'яті третього рівня, підтримують до 192ГБ двоканальної пам'яті DDR5-5200 ECC, 28 ліній PCIe Gen 5, з термопакетом від 65 до 170 Вт.

Процесори Intel Xeon E, багаторічна база серверів початкового рівня, протягом останніх трьох поколінь мають від 4 до 8 ядер і ніби завмерли у розвитку. Навіть регресували за частотними характеристиками. Хоча у настільних лінійках Intel Core просувається гібридна архітектура продуктивних (P) і енергоефективних (E) ядер, втіленню комбінації P+E в серверах заважає принаймні VMware ESXi.

Вінчають лінійку AMD два 16-ядерних процесори. Windows Server 2022 ліцензується як раз на 16 ядер. Власникам Intel Xeon E має бути прикро переплачувати за половину «невикористаних» ядер. Помітно вищі за Intel Xeon E-2400 тактові частоти AMD EPYC 4004 також сприятимуть міграції на нові платформи – як тільки з’явиться пропозиція.



RAID

Материнські плати Intel підтримують VROC, програмний RAID для накопичувачів NVMe та SATA (раніше Intel RSTe). Але не все так однозначно. Всередині серверних процесорів сімейств Xeon SP / W / D є Intel VMD, апаратний контролер сховища для керування об'єднаннями NVMe SSD. NVMe RAID в таких серверах активується апаратним ключем VROC. У процесорах Intel Xeon E ніякого VMD немає. Без апаратної підтримки з боку CPU віртуальний NVMe RAID (VROC) неможливий. Користувачі Windows можуть, як і раніше, завантажитись з «безкоштовного» RAID на дисках SATA, підключених до південного мосту PCH, а вже потім побудувати NVMe RAID утилітою Storage Spaces.

Материнські плати Intel підтримують VROC, програмний RAID для накопичувачів NVMe та SATA (раніше Intel RSTe). Але не все так однозначно. Всередині серверних процесорів сімейств Xeon SP / W / D є Intel VMD, апаратний контролер сховища для керування об'єднаннями NVMe SSD. NVMe RAID в таких серверах активується апаратним ключем VROC. У процесорах Intel Xeon E ніякого VMD немає. Без апаратної підтримки з боку CPU віртуальний NVMe RAID (VROC) неможливий. Користувачі Windows можуть, як і раніше, завантажитись з «безкоштовного» RAID на дисках SATA, підключених до південного мосту PCH, а вже потім побудувати NVMe RAID утилітою Storage Spaces.

Програмне забезпечення AMD RAIDXpert2 керує конфігураціями NVMe та SATA RAID. Раніше у ПК, тепер і у серверах AMD початкового рівня – аби було реалізовано фізичне підключення бажаної кількості носіїв. За допомогою графічного інтерфейсу користувачі можуть налаштовувати рівні RAID 0, 1, 10 і 5. Є функції моніторингу працездатності та продуктивності системи: контроль стану дисків, їх температури, відстеження помилок та попереджень, що виникають, журнал системних подій.

Спостерігаємо

Давши Ryzen серії 7000 нове ім’я, AMD додала цінність лінійці EPYC 4004 офіціальною підтримкою серверних ОС. За останні півтора року це вже третє завоювання архітектури Zen 4 в різних серверних сегментах – після EPYC 9004 (Genoa, Genoa-X, Bergamo, до 128 ядер) та EPYC 8004 (Siena, до 64 ядер). Ті виробники, що вже випускають серверні платформи під Ryzen, отримають негайну перевагу, достатньо обновити програмне забезпечення платформ. Іншим буде стимул.

Для відстоювання своїх позицій Intel доведеться суттєво скорегувати ціни процесорів Xeon E-2400. Але наростити ядерну озброєність швидко не вийде. Можливо, Intel вважатиме ринок початкових серверів занадто малим для боротьби за нього, у компанії багатий досвід виходу з багатьох бізнесів. Тільки не з процесорного.

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