Як хмари допомагають українським банкам забезпечувати стійкість під час війни

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Останні два роки стали справжнім випробуванням стійкості та можливостей інформаційної безпеки українських компаній. Попри постійні бомбардування та кібератаки зловмисного ПЗ бізнес і держава вистояли. Оскільки війна триває, компанії в усьому світі уважно спостерігають за тим, як український бізнес адаптується, впроваджує інновації та захищає свою діяльність.

«Ми маємо велику кількість запитів до українського бізнесу на публічні виступи та консультації від міжнародних компаній. Наш досвід привернув увагу компаній по всьому світу, які прагнуть вчитися нашій надзвичайній здатності протистояти труднощам. Особливо це стосується банківського сектору. Українські банки в розпал воєнного часу зазнали значної цифрової трансформації, яку фінансові установи інших країн проходили роками. Ощадбанк, МТБ Банк, Банк Кредит Дніпро та КредоБанк тепер можуть слугувати прикладом для світу, як розгортати технології у важкі часи та бути стійкими під час перманентних кібератак, створюючи платформу для майбутніх інновацій», – каже Леонід Полупан, директор Microsoft в Україні та країн Балтики.

Коли у 2022 році Україна зіткнулася з повномасштабним вторгненням, Банк Кредит Дніпро (БКД) поквапився убезпечити свою інфраструктуру та банківські послуги для клієнтів. Банк розпочав швидку цифрову трансформацію на базі публічної хмари. Рішення гарантувати безпечну обробку карток для 65 тисяч їх власників і можливість стабільної віддаленої роботи для співробітників. Тепер БКД працює з безвідмовною системою, яка підвищує фінансову безпеку власників карток. «Завдяки хмарі наш час відновлення критично важливих систем становить від 15 хвилин, і ми створили стабільну інфраструктуру, необхідну для задоволення потреб завтрашнього дня», – коментує Тарас Горкун, заступник голови правління з питань цифрової трансформації БКД.

Своєю чергою МТБ Банк також зіткнувся з серйозним викликом у забезпеченні безперервності бізнесу в умовах нестабільної ситуації під час ракетних загроз, ненадійного електропостачання та інтернет-зв'язку. Внаслідок цих реалій, банк хотів терміново встановити за межами України незалежний сайт відновлення основних послуг після можливих аварій. Правління банку обрало сервіс, який дозволив МТБ Банку розміщувати та запускати банківські додатки в безпечному, ізольованому та відповідному до стандартів середовищі гібридної хмари. Ілля Климович, заступник Голови Правління МТБ Банку, описує міграцію як щось більше, ніж просто передачу інформації: «Ми створили повністю захищену інфраструктуру банку в хмарі, включаючи 330 серверів та всі з'єднання». Цей крок не тільки зміцнив інфраструктуру МТБ Банку, але й підвищив довіру клієнтів.

Початок повномасштабної війни прискорив плани КredoBank в процесах цифрової трансформації, аби забезпечити безперебійну діяльність фінансової установи. Для KredoBank стійкість бізнесу багато в чому залежить від технологій, які підтримують бізнес-процеси та максимально швидко відновлюють стабільну роботу систем. Платформа хмарних обчислень дозволила банку підвищити безпеку та захистити свої бізнес-процеси й персональні дані клієнтів від безперервних кібератак. Нині KredoBank використовує кілька хмарних рішень, включаючи сервіси IaaS (інфраструктура як послуга), PaaS (платформа як послуга) та SaaS (програмне забезпечення як послуга) на платформі хмарних обчислень, що спрощує операції та дозволяє швидше впроваджувати нові рішення.

Управляючи ризиками воєнного часу та вирішуючи супутні виклики, українські банки продовжують підтримувати українську економіку. Опираючись на технології, банки надають фінансові послуги громадянам України та допомагають підтримувати український бізнес, попри труднощі. І з думками про мирний час, український банківський сектор вже зараз створює потужну цифрову платформу, щоб впроваджувати інновації та відігравати важливу роль у відбудові країни та її економіки. І саме тому українські компанії є джерелом натхнення для міжнародної спільноти.

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