«ІТ-Інтегратор» допомагає Sky Loft Hotel підтримувати й розвивати IT-інфраструктуру

29 мая 2024 г., 13:43

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Компанія «ІТ-Інтегратор» повідомила про розвиток співпраці з глобальною мережею готелів Sky Loft Hotel.

Як зазначається, в сучасних українських умовах успішно вести міжнародний готельний бізнес – дуже непросте завдання. Що стосується розвитку ІТ-складової, в багатьох випадках саме ІТ-аутсорсинг може надавати замовнику беззаперечні переваги, зокрема дозволити ефективно вирішувати операційні завдання, економити кошти, грамотно формувати й супроводжувати ІТ-стратегію. Саме такі переваги забезпечує для Sky Loft Hotel Kyiv by Rixwell співробітництво із «ІТ-Інтегратор».

До початку взаємодії з «ІТ-Інтегратор» лише частиною передумов до вибору сервісної моделі ІТ-супроводу стали: наявність застарілої технічної документації, яка не відповідала реаліям бізнесу; хаотичне закуповування нового обладнання; відсутність власного ІТ-ресурсу для кваліфікованого супроводу мережі та сервісів; наявність вразливостей в інфраструктурі; обмежений доступ до повноцінного керування власним обладнанням; відсутність стратегії та плану розвитку ІТ-інфраструктури. З урахуванням перелічених вище потреб, «ІТ-Інтегратор» запропонував реалізувати план якісних змін. Нині компанії співпрацюють у рамках чинного сервісного договору, одними з ключових переваг якого є захист від ризиків плинності технічних кадрів та економія витрат.

Вже більш як три роки «ІТ-Інтегратор» виступає постачальником ІТ-послуг для Sky Loft Hotel Kyiv by Rixwell, надаючи консультації з технічних питань, слугує надійним помічником у питаннях інноваційного розвитку та розв’язання нагальних питань сервісного супроводу. Мережа, сервери та сервіси готелю знаходяться під надійним контролем інтегратора, при цьому залишаючись у повному управлінні та адмініструванні власника.

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