Як отримати довгострокову вигоду від модульного однофазного ДБЖ

28 мая 2024 г., 18:59

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При виборі однофазного ДБЖ може виникнути спокуса ухвалити рішення, ґрунтуючись лише на ціні за одиницю продукції, однак у довгостроковій певна економія на етапі закупівлі може обійтися дорожче. Річ у тому, що, в кінцевому підсумку, найбільше значення має загальна вартість володіння.

Тип ДБЖ, у який вкладаються гроші, може дійсно вплинути на сукупну вартість володіння. То ж основний вибір полягає між пристроями зі свинцево-кислотними батареями та модульними пристроями з літій-іонними батареями.

Необхідно зазначити, що модульні однофазні ДБЖ з літій-іонними батареями можуть коштувати майже вдвічі дорожче, але в довгостроковій перспективі вони заощадять витрачені кошти завдяки декільком факторам. Ці пристрої менші за розміром, мають більшу енергомісткість, простіші в установці та вимагають набагато менше ресурсних замін, ніж традиційні моделі. У результаті це призводить до зниження сукупної вартості володіння протягом, 5 - 10-ти річного життєвого циклу.

Тож розглянемо основні критерії вибору ДБЖ з урахуванням TCO.

Існує щонайменше шість факторів, які необхідно враховувати для зниження сукупної вартості володіння ДБЖ

1. Ефективність

Модульні ДБЖ з літій-іонними батареями набагато ефективніші та служать значно довше, ніж традиційні свинцево-кислотні батареї. Крім того, ці пристрої, зазвичай, оснащені напівпровідниками нового покоління, які виділяють набагато менше тепла, ніж традиційні пристрої, і потребують меншого охолодження при розміщенні в стійці. А це означає економію електроенергії. Напівпровідники також допомагають підвищити ефективність завдяки технології широкого діапазону, яка підвищує щільність потужності. Самі літій-іонні батареї займають менше місця у купі з новими компонентами, ніж старі технології, що дає змогу зменшити загальний розмір пристрою на 50%.

2. Заміна батареї

У нормальних умовах, можливо, ніколи не доведеться замінювати батарею протягом усього терміну служби модульного ДБЖ з літієвою батареєю. Це пов'язано з тим, що такі пристрої розраховані на 10-річний життєвий цикл; і в багатьох випадках літій-іонні батареї служать довше. При використанні традиційних свинцево-кислотних батарей заміна потрібна приблизно раз на три роки. Таким чином, зникає необхідність платити як за нові батареї, так і за пов'язані з заміною трудовитрати.

3. Розмір пристрою

Оскільки модульні ДБЖ з літій-іонними батареями щільніші, вони займають набагато менше місця під час встановлення в стійку. Їхня висота приблизно на 50% менша, що означає, що в стійці залишається більше місця для серверів, систем зберігання або комутаторів. Будь-яке скорочення площі ІТ-інфраструктури призводить до економії коштів, оскільки для розміщення обладнання потрібно менше корисного простору приміщення.

4. Вартість робочої сили

Встановлення та обслуговування ДБЖ потребує додаткових витрат. Модульні пристрої знижують сукупні трудовитрати. Для їх інсталяції потрібно менше людей, оскільки самі пристрої менші та легші. Також знижуються витрати на заміну батарей.

5. Гарантія

Зменшення TCO при використанні модульних ДБЖ також пов'язана з гарантією. Якщо гарантія на традиційні пристрої зазвичай становить два роки, то на нові пристрої вона може досягати п'яти років залежно від виробника. Таким чином, менше шансів оплатити ремонт, якщо з пристроєм щось піде не так.

Під час оцінювання довгострокової цінності купівлі ДБЖ для бізнесу необхідно враховувати безліч чинників. Прикладом ДБЖ, що відповідає всім цим критеріям економії TCO, є серія APC Smart-UPS Modular Ultra від Schneider Electric. Вона забезпечує нижчу сукупну вартість володіння порівняно з пристроями конкурентів, а також традиційними пристроями APC зі свинцево-кислотними батареями. Рішення Smart-UPS Modular Ultra - це довгострокова економія, зниження експлуатаційних витрат та підвищення упевненості у надійності вибору для запобігання простоїв. Тому варто оцінити економію сукупної вартості володіння, що забезпечується модульними блоками, і самим переконатися в цьому.

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