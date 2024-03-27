Позов «Департаменту юстиції США» проти Apple

27 марта 2024 г., 17:25

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«Департамент юстиції США» подав антимонопольний позов проти компанії Apple. У принципі, будь-хто, хто стежив за Apple хоча б останні п'ять років, чудово уявляє, що за фасадом успішної корпорації ховається досить жорсткий бізнес, який однаково суворо ставиться і до конкурентів, і до партнерів, ставлячи свою вигоду насамперед. Що, втім, цілком природно у світі корпорацій і всі роблять так само. Але коли компанія досягає певного масштабу, вона потрапляє на радари регуляторів, і тоді вимоги до компанії можуть бути іншими.

Департамент та прокурори 16 штатів звинувачують Apple у діях, які призводять до підвищення цін для споживачів та розробників, при цьому роблячи користувачів більш залежними від смартфонів компанії. «Apple використовує своє становище монополіста для вичавлювання більшої кількості грошей зі споживачів, розробників, творців контенту, виконавців, видавців, малого бізнесу, продавців та інших», – написано в позові.

Ось п'ять основних моментів, на які спирається «Департамент юстиції»:

Apple ускладнює розвиток «супер-додатків», подібних WeChat в Китаї, що включають кілька міні-додатків, що зменшило б «залежність про iOS», полегшивши перехід на інші пристрої з iPhone. Компанія блокує хмарні ігрові сервіси, які могли б транслювати ігри на iPhone для відтворення, що усунуло б необхідність купівлі дорожчого заліза. Apple заборонила стороннім месенджерам на iPhone відправляти SMS-повідомлення, а їхнє власне програмне забезпечення iMessage для обміну повідомленнями не працює на Android. На iPhone відсутня повноцінна підтримка сторонніх смарт-годинників, включаючи можливість отримання деяких повідомлень. Apple не дозволяє іншим програмам використовувати свою технологію безконтактної оплати для здійснення платежів.

Власне, позов закликає суд зупинити Apple від «використання контролю за поширенням додатків для погіршення крос-платформних технологій на кшталт «супер-аппів» чи хмарних стрімінгових сервісів». Також суд має заборонити Apple «використовувати приватні API для погіршення крос-платформних технологій на кшталт месенджерів, смарт-годинників та цифрових гаманців», та запобігти «використанню угоди для контракту з розробниками, виробниками аксесуарів, споживачами та іншими для отримання, підтримки, розширення чи поглиблення свого монопольного статусу».

Для балансу, зрозуміло, варто навести й відповідь Apple. Представник Apple Фред Сайнз заявив, що позов «загрожує нашій сутності та принципам, які роблять продукти Apple особливими на жорстко конкурентних ринках. У разі успіху він ускладнить нашу здатність створювати технології, які люди очікують від Apple – де перетинаються апаратне та програмне забезпечення, а також послуги. Це також встановить небезпечний прецедент, давши владі можливість серйозно втручатися у процес створення технологій для людей. Ми вважаємо, що цей позов помилковий у фактах та законах, і ми рішуче захищатимемося від нього».

Позов, зрозуміло, через шестерні бюрократії, що дуже повільно обертаються, відстає від реальності, і частково озвучує проблеми, якими Apple з тих чи інших причин вже й сама займається. Щось із позову має дуже спірні аргументи, як, наприклад, твердження про супер-аппи. По-перше, Apple вже сама у своїх правилах внесла зміни, розширюючи можливості супер-аппів. Але пригадаймо, хто є розробниками супер-аппів? Як правило, це інші корпорації з величезними бюджетами та ресурсами. І створення ними таких додатків знову ж таки завдає шкоди невеликим розробникам, які за визначенням не можуть конкурувати з такими великими компаніями та їх додатками. Хмарні ігрові послуги? Знову ж таки, у січні Apple вже змінила правила, дозволивши одну програму з каталогом ігор. Обмеження роботи месенджерів? Та що ж ти робитимеш, минулого року Apple сказала, що підтримає стандарт RCS в iOS у 2024 році. Навряд чи в судовий спосіб можна змусити Apple принести підтримку iMessage на Android. Але це, найімовірніше, і не буде вимогою позову. Безумовно, Apple пішла на різні поступки, швидше за все, передбачаючи цей та інші позови – подібні позови ніколи не готуються в повній таємниці, і компанія, напевно, була в курсі робіт у «Департаменті юстиції».

До речі, Apple вже відкрила доступ до NFC у своїх смартфонах у Європі. Тож підозрюю, що до підтримки цієї ініціативи у США теж недовго залишилося. Хоча Apple, напевно, не хотілося б втрачати свою комісію від транзакцій Apple Pay. Обмеження функціональності сторонніх смарт-годинників, зрозуміло, викликане бажанням продати більше своїх Apple Watch. Хоча, я підозрюю, що більшість покупців смарт-годинників Apple вибирає їх замість конкурентів зовсім не за повідомлення, які ті надсилають. Але якщо справа дійде до того, що компанію притиснуть за цю практику, то відкрити більше можливостей стороннім годинникам компанія теж досить легко зможе (якщо вони пішли навіть на можливість відкриття зовнішніх магазинів з додатками в Європі, то розширити доступ до повідомлень годинників точно зможуть). До речі, цікаво, що до практик App Store у позову особливих претензій немає. Хоча, як показує практика ЄС, якраз у цьому напрямі у розробників – малого та великого бізнесу, найбільше запитань до Apple. Я був би не проти, якби ті поступки з App Store, які Apple впроваджує до ЄС, поширились би й на інші регіони.

Головне, що не дуже зрозуміло, чого саме домагається департамент юстиції? Чи компанія повинна буде заплатити штраф, чи поміняти свої підходи, чи взагалі треба компанію розділити? У розмовах із журналістами представники департаменту кажуть, що рішення залежатиме від того, за якими звинуваченнями суд визнає компанію винною. Але зі звинуваченнями, що відстають від реального життя, та відсутністю фокуса на справді важливих речах типу App Store, «Департамент юстиції США» повинен буде боротися проти найбільшої корпорації у світі, у якої бюджет на юристів та лобістів може бути більшим, ніж увесь бюджет департаменту. Подібні позови тягнуться роками, мігрують між рівнями інстанцій і можуть дістатися «Верховного суду США». Департаменту потрібно більше брати приклад із ЄС, тоді ймовірність досягти потрібного результату буде вищою.

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