Чи настав час купувати SSD?

27 июня 2023 г., 14:05

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Ціни на флешпам'ять останнім часом вирізняються високою динамікою, в чому легко переконатися, зазирнувши у відповідний розділ hotline.ua.

За даними аналітиків TrendForce, ситуація у сегменті флешпам'яті на світовому ринку складається таким чином, що лише протягом першого кварталу 2023 року середня ціна NAND знизилася на 15%. А в другої чверті ця тенденція продовжилася – і очікується, що за її підсумками буде зафіксовано подальше зменшення від 8% до 13%. Відповідно, стають доступнішими й твердотільні накопичувачі. У TrendForce оцінили сукупне падіння обороту напряму корпоративних SSD лише за перший квартал 2023 року у 47,3%.

Щоб перевірити справедливість цих тверджень, вирішив зазирнути на hotline.ua та прицінитися до ходових моделей різних категорій та обсягів. Так серед SATA SSD найпопулярнішою виявилася модель Samsung 870 EVO 1 ТБ. І її середня ціна з початку цього року знизилася на 26% із $104 до $77. У категорії PCI-E 4.0 модель Kingston KC3000 1024 GB за той же період стала дешевшою на 20% (зі $114 до $91). Серед накопичувачів PCI-E 3.0 модель Samsung 970 EVO Plus 1 TB втратила в ціні 37% (зі $117 до $73).



Samsung 870 EVO 1 ТБ

Kingston KC3000 1024 GB

Samsung 970 EVO Plus 1 TB

Підозрюю, що тим, хто чекатиме подальшого зниження цін SSD, просто не вистачить терпіння: тенденція дуже красномовно говорить про те, що вже настав час купувати SSD.

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